Bonus ascensore 2022/ La scadenza è vicina, ecco chi può ancora richiederlo

Bonus ascensore 2022, la scadenza è il 31 dicembre del corrente anno. E’ questo il tempo utile per richiedere il bonus ascensori che consentirà di ottenere di una detrazione IRPEF pari al 75% in caso di costruzione di impianti di sollevamento oppure relativamente ad alcuni interventi edilizi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il cosiddetto bonus ascensore e dunque il contributo coincide con il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione IRPEF pari al 75% delle spese sostenute per la costruzione di ascensori oppure montacarichi.

Bonus ascensore 2022

Naturalmente la detrazione Irpef può essere incassata soltanto con un tetto massimo stabilito per legge che coincide con:

50.000 per tutti gli edifici unifamiliari oppure per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti dispongono di accessi autonomi all’esterno. In questo caso quindi è necessario dimostrare che l’immobile sia indipendente rispetto agli altri.

40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.

30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Bonus ascensore 2022

Il rimborso fiscale avviene attraverso l’erogazione di cinque quote annuali di uguale importo. Questo spetta ad un condominio che sia già esistente e che corrisponda a dei requisiti prestabiliti:

almeno 1 metro e 20 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con la porta con una luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;

davanti alla cabina ci deve essere almeno 1 metro e 40 di spazio libero;

le porte devono restare aperte almeno 8 secondi e chiudersi in minimo 4 secondi;

al piano le porte devono sempre essere chiuse se l’ascensore è fermo.

Se l’ascensore esiste già e deve essere sostituito, il beneficio è ammesso esclusivamente per le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali.

