Bonus ascensori 2022/ Scadenze, importi e requisiti per ottenerlo

Il bonus ascensori 2022 prevede la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF interessante, ovvero fino al 75%. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere architettoniche e favorire la costruzione non solo di un buon ascensore, ma anche di montacarichi.

Nella notizia di oggi, vedremo gli importi ottenibili, le scadenze e quali sono i requisiti tecnici da rispettare per poter ottenere il bonus ascensori entro la fine del 2022.

Bonus ascensori 2022: scadenza e importi

Il bonus ascensori è ottenibile entro fine 2022. Più precisamente la scadenza è fissata all’ultimo giorno dell’anno: il 31 dicembre.

50.000 Euro per unità immobiliari oppure edifici unifamiliari che si trovano all’interno di palazzi plurifamiliari, che funzionano in modo indipendente e aventi uno o diversi accessi autonomi dall’esterno; 40.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio, per palazzi costituiti da 2 o massimo 8 unità immobiliari; 30.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio, per palazzi costituiti da oltre 8 unità immobiliari.

Il rimborso tramite sistema fiscale è stipulato in 5 quote annuali di pari importo, ammettendo sia la cessione del credito che è uguale alla detrazione spettante, sia lo sconto in fattura.

Bonus ascensori 2022: quali sono i requisiti tecnici

Per ottenere l’approvazione del bonus ascensori per il 2022, è necessario godere dei requisiti tecnici. Si dà per scontato che il condominio sia esistente, e che la cabina del montacarichi o dell’ascensore dovranno avere questi standard:

Almeno un metro e venti centimetri di profondità e 80 cm di larghezza , con la porta avente una luce netta di almeno 75 cm situata sul lato corto;

di e , con la porta avente una luce netta di almeno 75 cm situata sul lato corto; Davanti alla cabina dev’essere almeno un metro e 40 centimetri di spazio libero ;

dev’essere ; L’ apertura minima delle porte dev’essere di 8 secondi e la chiusura dovrà avvenire in almeno 4 secondi ;

delle dev’essere di e la dovrà avvenire in ; Al piano le porte dovranno restare chiuse se l’ascensore è fermo.

Nel caso in cui l’ascensore esista già e il lavoro è destinato alla sostituzione di esso, sarà possibile usufruire di un’agevolazione economica soltanto per la bonifica e smaltimento dei materiali.

