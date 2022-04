Bonus asili nido 2022/ Inps, proroga fino a luglio: avanzati 400 milioni

Bonus asili nido 2022: domande in aumento del 76%

Le richieste per il bonus asili nido 2022 sono aumentate del 76% rispetto a un anno fa. In tutto le domande sono state 1676. Il governo pensa alla redistribuzione dei fondi rimasti e per questo è stata stabilita una proroga fino a luglio 2022.

Bonus asili nido 2022: 2 miliardi usati dei 2,4 stanziati

Il bonus asili nido era stato già prorogato dal 28 febbraio fino al primo aprile. Il piano del governo era ampliare quanto più possibile l’adesione al bando che stanziava 2,4 miliardi di euro. Alla giornata del primo aprile si registrano in totale 1676 candidature per la fascia 0 2 anni, a fronte delle 953 richieste arrivate il 28 febbraio.

La proroga è stata quindi un successo: la Campania è in pole position con 196, la Lombardia ha presentato 157 domande e si colloca al secondo posto, il Lazio ha presentato 138 domande e si colloca al terzo posto mentre la Calabria 137 domande e si colloca al quarto posto.

Bonus asili nido 2022: come saranno utilizzati i 400 miliardi avanzati?

Le 1676 domande presentate in Italia impiegheranno dunque 2 miliardi dei 2,4 messa a disposizione dal PNRR. E cosa sarà quindi dei 400 milioni che restano? Una parte di essi servirà a finanziare i poli di infanzia per la fascia 0-6 anni, le cui candidature sono già pervenute al governo. La restante parte verrà ridistribuite attraverso un secondo bando nelle regioni del Mezzogiorno.

Si apprende infatti che 70 milioni saranno destinati agli asili nido di alcune regioni come la Basilicata, il Molise, la Sicilia che hanno presentato meno candidature rispetto al budget che poteva essere assegnato. Lo scopo quindi è quello di stimolare nuovamente una maggiore adesione. La scadenza di questo nuovo avviso sarà presumibilmente a fine maggio. Complessivamente i fondi stanziati dal PNRR per le regioni del sud Italia coprono la quota del 55,29% di quelli destinati ad asili nido e poli dell’infanzia.

