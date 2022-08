Bonus asilo 2022/ Come ottenere l’asilo nido gratis: tutti i requisiti

Il bonus asilo 2022 è la nuova agevolazione comunale, per tutte le famiglie con un determinato tipo di ISEE, per sostenere tutte le spese scolastiche e mandare i propri figli in un asilo comunale anche avendo delle difficoltà economiche.

Grazie al nuovo bonus asilo 2022 quindi, l’INPS darà il via a questo nuovo progetto per sostenere tutte le famiglie che dovranno mandare il proprio figlio all‘asilo nido comunale. In sostanza, diventa gratis. Scopriamo tutti i requisiti da rispettare per ottenere l’agevolazione.

Bonus asilo 2022: cosa c’è da sapere

A presentare il nuovo bonus asilo 2022 è il Comune di Buccinasco che grazie allo stanziamento di risorse completamente nuove, introdurrà questa misura a partire dal prossimo anno. A poter usufruire l’aiuto del Comune, saranno le famiglie residenti al Comune, ma dovranno comunque richiedere delle misure sia regionali che nazionali.

In attesa di venire a conoscenza delle modalità di presentazione delle due misure, è necessario sapere, che si mira lo stesso obbiettivo di “Nidi gratis” della Regione Lombardia.

Le spese che ultimamente le famiglie devono affrontare, per colpa della crisi economica dovuta alla pandemia, alla guerra e all’inflazione sono sempre di più e si ha sempre difficoltà a bilanciare i conti familiari, proprio per questo il sindaco ha deciso di agevolare le famiglie residenti al Comune.

Rino Pruiti, nonché il Sindaco di Buccinasco, ha presentato il nuovo progetto, che andrà a interagire con “Nidi gratis“:

Bonus nido INPS laddove l’importo varia a secondo del valore ISEE minorenni;

La misura di “Nidi gratis” della Regione Lombardia per le famiglie che hanno dei figli da 0 a 3 anni con un ISEE inferiore o pari a 20.000.

Il bonus asilo 2022 sarà possibile richiederlo a partire da gennaio 2023 per le famiglie del Comune in possesso di un ISEE dai 20.000 ai 40.000 euro. Per far sì che l’asilo nido diventi completamente gratuito, è necessario che le famiglie non dovranno smettere a richiedere anche gli altri due aiuti che mirano lo stesso obbiettivo come spiegato sopra.

