Bonus asilo nido 2023/ A quanto ammonta il contributo e come fare domanda

Tra le tante misure di welfare che sono state prorogate anche nel 2023, spicca bonus asilo nido 2023 che resta in vigore anche quest’anno e non ha subito modifica a differenza di altre agevolazioni.

Se infatti il governo Meloni ha deciso di riformare integralmente il reddito di cittadinanza, il bonus asilo nido si riconferma una misura fondamentale per le famiglie che hanno la necessità di iscrivere i propri figli ad un asilo nido così da conciliare meglio la propria vita lavorativa con quella familiare.

NON SOLO RIFORME E PNRR/ Per evitare la crisi all'Italia servono le competenze

Bonus asilo nido 2023: a quanto ammonta il contributo

Si tratta di una misura strutturale ormai in tutto il comparto di welfare che viene annualmente riformato. Il bonus asilo nido 2023 conta infatti 552 milioni di euro stanziati: e dà la possibilità alle famiglie di accedere ad un bonus massimo di 3000 euro per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati. Ecco da quando è possibile effettuare domanda per il bonus asilo nido 2023 e quando il contributo economico è utile anche in favore di bambini con meno di 3 anni di età e affetti da patologie croniche. Infatti i bambini affetti da disabilità potranno utilizzare il bonus asilo nido anche per forme di assistenza domiciliare. Ecco in che modo è possibile fare domanda.

FISCO E POLITICA/ Le nuove strade necessarie per equità e caccia all'evasione

Bonus asilo nido 2023: come fare domanda

L’INPS non ha pubblicato le nuove istruzioni relative al bonus asilo nido 2023, poiché le regole per l’erogazione restano le stesse dell’anno scorso. Quindi nulla dovrebbe variare rispetto ai meccanismi previsti nel 2022. È attesa comunque la circolare dell’istituto entro marzo 2023, 15 entro 60 giorni dell’entrata in vigore della legge di bilancio. In generale sappiamo che per usufruire del bonus è necessario inviare un’apposita domanda entro dicembre dell’anno successivo.

Quindi i genitori hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per chiedere il bonus asilo nido e poter usufruire di un contributo economico corrispondente a Massimo 3000 euro finalizzato all’iscrizione dei figli agli asili nido pubblici e privati autorizzati e forme di assistenza domiciliare per i bambini disabili.

GAS E POLITICA/ L'importanza e i nemici del Piano Mattei italiano

L’importo del bonus asilo nido 2023 dipende dal valore dell’ISEE minorenni in corso di validità che va richiesto presso un CAF abilitato o un intermediario. La domanda può essere presentata anche online sulla piattaforma INPS accedendo con la propria identità digitale Spid, Cie oppure Cns e cliccando alla voce bonus nido e supporto domiciliare. A quel punto sarà possibile inserire tutti i documenti che attestino l’avvenuto pagamento almeno di una mensilità per la frequenza dell’asilo nido del figlio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA