Bonus asilo nido 2023/ Come richiedere una mensilità aggiuntiva (26 giugno 2023)

Il bonus asilo nido è sicuramente un contributo economico utile a sostenere le spese per l’iscrizione dei figli di età fino a 3 anni all’asilo e alle scuole dell’infanzia. Si tratta dunque di un importante sostegno finanziario rivolto ai nuclei familiari con figli a carico fino a tre anni di età. Per poterlo ottenere però bisogna seguire scrupolosamente tutte le procedure indicate nella normativa vigente, quindi bisognerà anche indicare correttamente i mesi desiderati nella domanda e presentare la documentazione che provi il pagamento entro i termini di scadenza indicati nel bando.

Bonus asilo nido 2023: a cosa serve e chi può ottenerlo

Il bonus asilo nido 2023 è stato nuovamente reso disponibile per tutte le famiglie italiane che abbiano figli a carico di età compresa tra 0 e 3 anni. L’incentivo è volto a sostenere i costi delle rette per l’iscrizione scolastica agli asili nido, tuttavia per quei bambini che necessitano di forme di assistenza domiciliare, il contributo economico può essere speso anche per sostenere questa spesa necessaria. Infatti esistono bambini che per particolari condizioni di salute fisica o psichica, non possono frequentare una struttura scolastica.

Il contributo economico può essere devoluto automaticamente ma richiede una specifica richiesta da parte dei genitori interessati.

L’INPS ha già fornito tutti i chiarimenti necessari per poter compilare correttamente la domanda al fine di ottenere il bonus asilo nido 2023. Infatti sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, è specificato che tutti i genitori richiedenti devono indicare se l’asilo nido frequentato dal proprio figlio è pubblico oppure privato. Per istituto pubblico s’intende un istituto statale.

All’interno della domanda sarà necessario specificare le mensilità corrispondenti ai periodi di frequenza scolastica che sono compresi tra gennaio e dicembre 2023 per cui è necessario richiedere il beneficio. Questo consentirà di ottenere i fondi per tutti i mesi indicati all’interno della domanda e dunque assicurare al proprio nucleo familiare il supporto economico.

Bonus asilo nido 2023: come chiedere una mesilità aggiuntiva

Il sistema di acquisizione della istanza da presentare però non consente di inserire allegati ed altre documenti relativi a mensilità non specificate nella domanda, quindi all’interno della stessa sarà necessario indicare tutti i mesi per cui si desidera ottenere il contributo economico.

Chi ha già presentato una domanda e desidera aggiungere un mese in più, non potrà modificare la domanda precedente, ma dovrà presentare necessariamente una nuova richiesta, indicando esattamente il mese aggiuntivo. Inoltre è necessario tenere presente che la nuova richiesta sarà soggetta alla verifica della disponibilità dei fondi stanziati.

Ebbene anche tenere a mente che la domanda deve essere presentata essenzialmente della persona fisica che effettua il pagamento della retta scolastica, così da agevolare il processo sarà possibile anche utilizzare il servizio on-line dedicato disponibile sul sito INPS oppure rivolgersi a un patronato per ottenere assistenza nella presentazione della domanda.

Tutti i pagamenti delle rette dovranno essere poi presentati entro il 31 luglio 2024 in modo da confermare l’effettivo utilizzo dei fondi assegnati attraverso il bonus asilo nido 2023. Sono accettati:

la ricevuta di pagamento, la fattura con quietanza di pagamento, il bollettino bancario, il bollettino postale.











