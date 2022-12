Bonus asilo nido 2023/ Contributo fino a 3000 euro: chi può ottenerlo e come

Il bonus asilo nido nel 2023 è stato confermato. Un sospiro di sollievo per i genitori che negli anni hanno usufruito o che avrebbero da sempre voluto usufruire, di questo contributo economico, soprattutto per i nuclei che hanno dimostrato grosse difficoltà economiche.

Nel 2022 le famiglie italiane hanno dovuto affrontare un aumento di spese spropositato, a partire dal costo alimentare innalzato enormemente, fino ad arrivare al caro energia e a tutto ciò che concerne all’innalzamento del costo della vita. Almeno un’agevolazione per i figli riguarda proprio questo bonus.

Bonus asilo nido del 2023: cos’è e quali modifiche ci saranno

Una cosa è certa, il bonus dell’asilo nido nel 2023 c’è ed è già stato confermato. Quest’anno i fondi sono terminati prima del previsto, ma la differenza con l’anno successivo è che il Governo ha già messo a disposizione 552 milioni di euro destinati a strutture sia pubbliche che private e attuando una riforma strutturale.

Per “riforma strutturale”, intendiamo una Legge che non necessita di esser rinnovata annualmente.

Il contributo economico verrà destinato per un valore massimo di 3000 euro, non solo al pagamento delle rette scolastiche, ma anche per quei bambini al di sotto dei 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche e hanno bisogno di un supporto domiciliare.

L’importo dipenderà molto dall’ISEE del minorenne di interesse, attenendoci sempre ad una cifra massima pari a 3000 euro. Per richiedere il bonus asilo nido nel 2023, è sufficiente inviare la propria domanda al sito ufficiale Inps.

Dopo aver effettuato l’accesso attraverso un sistema di autenticazione digitale (Cie, SPID o Cns), infatti, non è necessario fare nient’altro che individuare e far click sulla voce “Bonus nido e supporto domiciliare” e inserire i dati richiesti. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per fare in modo che la domanda venga approvata senza problemi, è necessario dimostrare di aver effettuato l’iscrizione all’asilo nido, e aver pagato almeno una mensilità. Per l’assistenza domiciliare invece, occorre presentare anche un certificato medico.

