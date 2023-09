Bonus asilo nido 2023/ Pagamenti fino a 3.000€: scadenza e domande (5 settembre)

C’è ancora tempo per ottenere il bonus asilo nido del 2023. Le famiglie che hanno sostenuto dei costi per mandare i figli nelle strutture educative, potranno ottenere fino a 3.000 euro di sostegno economico per quanto speso nei mesi di frequenza.

Le fasi della domanda si articoleranno in due step: nel primo, si provvederà a presentare l’istanza (con tutte le informazioni necessarie), nella seconda fase, sarà necessario allegare tutti i documenti che possano comprovare i costi effettivi sostenuti nei mesi frequentati dal bambino/bambina.

Bonus asilo nido 2023: scadenza e domanda

Il bonus asilo nido nel 2023 ha una scadenza fissata al 31 dicembre di quest’anno. In fase di compilazione dei dati, tutte le informazioni saranno indispensabili ai fini dell’erogazione del sostegno economico (che ricordiamo essere fino a tre mila euro).

Lo sanno bene le famiglie italiane, che i costi nel primo anno di vita sono esorbitanti. Ecco perché il Governo, ha pensato di stanziare dei fondi che possano alleggerire le spese dei nuclei familiari, basandosi sempre sull’ISEE dei minorenni convenienti con il beneficiario.

Ad influire sull’importo ottenibile, è anche, il tipo di asilo nido: è privato autorizzato oppure pubblico? In caso di struttura privata, va allegato anche il documento che attesti l’autorizzazione ottenuta dall’asilo nido.

Bonus asilo nido 2023: come funzionano i pagamenti?

I pagamenti relativi al bonus dell’asilo nido del 2023, si basano sull’anno solare. Questo vuol dire che, escludendo la valutazione sull’anno scolastico, per le domande effettuate in questo periodo, il rimborso comprenderà soltanto i primi mesi del 2023.

Per le eventuali quote aggiuntive, si dovrà attendere il 2024, visto che come ribadito in precedenza, si terrà conto dell’anno solare e non di quello scolastico. Per gli anni in corso dunque, il periodo includerà soltanto quelli inerenti a “gennaio – dicembre 2023”.

Le opzioni di pagamento sono molteplici: dal conto corrente italiano al bonifico domiciliato presso lo sportello postale, dalla carta prepagata al libretto bancario, o ancora, il libretto postale oppure il conto corrente estero.

Una considerazione importante a tal proposito, va fatta sul metodo selezionato, che dovrà essere intestato a chi lo richiede, a meno che l’istanza non venga presentata da un legale rappresentante per conto di un genitore incapace di agire o minorenne, in quel caso il pagamento dev’esser intestato al genitore.

Nel momento in cui si allegano i documenti, è estremamente importante dimostrare di aver pagato le rette, ed individuare il periodo di riferimento delle stesse.

