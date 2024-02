Bonus asilo nido 2024/ Aumenti confermati: chi riguardano? (27 febbraio 2024)

Anche per l’anno 2024 non solo il bonus asilo nido è confermato, ma sarà ancora più ricco. In aggiunta all’agevolazione già nota, è possibile godere della completa ed effettiva gratuità della frequenza in struttura, sfruttando le agevolazioni concesse dai vari Comuni e dalle Regioni italiane.

A causa dei rincari che le famiglie italiane hanno dovuto sostenere in questi ultimi tempi, l’ottenimento di un bonus come quello dell’asilo nido, così come le agevolazioni per chi ha un ISEE basso, sono delle misure che possono contribuire ad alleggerire i pagamenti ed evitare di far perdere troppa liquidità.

Bonus auto Legge 104/ Le detrazioni fiscali ammesse nella misura (24 febbraio 2024)

Bonus per chi frequenta l’asilo nido nel 2024: le informazioni

Il bonus da elargire a quelle famiglie che hanno dei figli che vanno all’asilo nido in questo 2024 sarà più ricco. L’agevolazione di poter godere dell’intera gratuità per fargli frequentare la struttura educativa può essere richiesta a partire dal mese di marzo, ma soltanto ad una condizione specifica.

Bonus per lavoratori dipendenti/ Fino a 1.200€ annui: a chi spetta?

La condizione prevede che il figlio sia nato dopo l’1° gennaio di quest’anno e all’interno del nucleo familiare occorre che vi sia un altro figlio di età inferiore a 10 anni. All’avverarsi di questo fattore, è possibile godere del bonus fino a 3.600€ purché l’ISEE sia sempre minore di 40 mila euro.

Come anticipato, la domanda per l’agevolazione avrà validità a partire dal mese di marzo, ma occorrerà prima di tutto, conoscere le condizioni e le informazioni più dettagliate e operative, che fornirà l’INPS con un messaggio specifico.

Sicuramente il primo che dubbio sorge riguarda il secondo figlio entro i dieci anni: tale informazione, dovrà essere specificata in fase di domanda, oppure l’INPS sarà in grado – tramite un controllo fiscale – di risalire a quest’ultima informazione?

Superbonus, tassa per chi vende case ristrutturate prima di 10 anni/ La misura anti speculazione

In ogni caso, l’agevolazione prevede sempre la suddivisione in tre fasce:

3.000€ Annui con ISEE minore a 25.000€; 2.500€ Annui con ISEE compreso tra 25.000€ e 40.000€; 1.500€ Annui con ISEE che va oltre i 40.000€.

Gli importi verranno rimborsati in undici mensilità annue, in questo modo: 272,73€; 227,27 euro; 136,37; mentre – come anticipato – in caso di una sorella o fratello under 10, è possibile godere della maggiorazione, le cui cifre diventeranno: 327,27€ Con Isee inferiore a 40mila euro e 136,37€ per tutti gli altri nuclei familiari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA