Gli accrediti per chi ha richiesto il bonus asilo nido 2025 sono finalmente in giunta di arrivo. Ad averlo fatto presente è stata l’INPS stessa, che avrebbe già iniziato l’iter per finalizzare i pagamenti spettanti ai potenziali beneficiari dell’incentivo scolastico (utilizzabile anche per assistere i figli che ne hanno necessità).

Chiunque desideri accertarsi autonomamente dello stato della propria pratica potrà farlo loggandosi digitalmente al portale INPS, accedendo al Fasciolo previdenziale del Cittadino. Per chi volesse usufruire anche di eventuale competenze pagate tra il mese di gennaio e aprile di quest’anno, nell’area riservata è prevista la possibilità di allegare i documenti aggiuntivi.

Come funziona il Bonus asilo nido 2025

Il bonus asilo nido 2025 può essere richiesto indipendentemente che si tratti di un ente pubblico o privato, e garantisce un contributo ai nuclei familiari con figli fino a massimo di 3 anni di età, non solo per rimborsare parte della retta scolastica, ma anche per garantire supporto a domicilio ai bimbi affetti da grave patologie croniche.

L’incentivo di quest’anno si arricchisce di novità importanti. Intanto è permessa la cumulabilità con l’incentivo per le nuove nascite. In secondo luogo sono stati ampliati i beneficiari, permettendo l’ottenimento del bonus indipendentemente dal numero dei componenti all’interno del nucleo familiare.

Infine è stato abrogato l’obbligo di avere nel nucleo un fratello o una sorella under 10, mentre la condizione reddituale (sul vecchio limite ISEE) resta identica alla precedente.

Importi e domanda

L’importo del bonus per l’asilo nido anche nel 2025 dipende dall’attestazione ISEE del nucleo familiare. Il contributo spetta sia per coprire i costi sostenuti per la retta, sia per eventuali aiuti domiciliari per i bambini che hanno gravi patologie dichiarate dalla commissione medica.

Per ISEE fino ad un massimo di 25.000€ annui, il contributo da erogare in 11 mesi corrisponde a 272,70€. Per dichiarazioni tra 25.001€ e 40.000€ annui l’aiuto scende a 227,20€ al mese, ed infine superati i 40.000€ di ISEE il massimo ottenibile è 136,30€ mensili.

Nei nuclei in cui ci sono dei minorenni l’ISEE entro un massimo 40.000€ ammette l’aumento dell’incentivo a 3.600€ annui.

La domanda può essere trasmessa autonomamente dopo aver effettuato l’autenticazione digitale sul portale INPS e raggiungendo il percorso adeguato. All’interno della pratica saranno richieste le prove di pagamento per il sostenimento dei costi per la quale si richiede il contributo.

Dopo aver approvato la pratica occorrerà attendere l’esito e il pagamento sarà corrisposto per ciascun mese e all’IBAN indicato nella procedura.