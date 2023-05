Bonus asilo nido 730/ Soldi non cumulabili, ecco come ottenerlo senza errori

Il bonus per l’asilo nido va portato nel 730. Non essendoci la possibilità di cumulare tale credito (contributo messo a disposizione dall’INPS), la detrazione IRPEF pari al 19% sulla spesa sostenuta dai genitori, dev’essere dichiarata in modo certosino.

Un errore potrebbe compromettere l’approvazione della domanda del bonus asilo nido 2023, con annesso rifiuto relativo al bonus. L’agevolazione è destinata prevalentemente, ai genitori che hanno effettuato delle spese nell’asilo nido, in cui hanno portato i figli (con età anagrafica da 0 a 36 mesi).

Bonus asilo nido 730: come fare domanda

Il bonus asilo nido da portare nel 730 può essere richiesto sia per le spese sostenute nel 2023, che per quelle effettuate nel 2022. La cifra economica e agevolativa, dipenderà dall’ISEE dichiarato dal nucleo familiare in cui vive il piccolo che frequenta la struttura educativa.

L’agevolazione prevede la detrazione fiscale al 19%, i cui genitori possono ottenere il beneficio tramite Modello 730, dichiarazione dei Redditi e Modello dei Redditi delle Persone Fisiche. Attenzione anche al limite massimo di spesa da poter sostenere per ogni figlio.

L’INPS prevede un massimo di spesa pari a 632 euro per ogni figlio. Superata tale soglia, la detrazione fiscale al 19% non sarà applicata. Questo vuol dire – in termini pratici – che per ogni bambino si potrà ottenere un importo massimo di 120,08€ (basta fare il 19% di 632€).

Così come da Legge iniziata nel 2020, affinché un cittadino italiano possa ottenere una detrazione fiscale, dovrà comprovare il pagamento tramite un metodo tracciabile: bonifico bancario, carta di credito/debito o assegno. Dunque, restano esclusi i contanti.

Il bonus dell’asilo nido va messo nel 730, precisamente nel rigo E8/E10, ricorrendo all’utilizzo del codice 33. Quanto alle cifre spettanti, esse andranno suddivise in base all’onere sostenuto rispettivamente dai genitori.

Se si optasse per il Modello dei Redditi delle Persone Fisiche 2023, occorre seguire similmente lo stesso iter esposto in precedenza. I costi dovranno esser indicati utilizzando il codice 33 nei righi che vanno da RP8 a RP13.











