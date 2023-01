Bonus asilo nido anticipatari/ Come ottenerlo pur trasferendosi in scuola materna

Il bonus dell’asilo nido anticipatari verrebbe richiesto da quei genitori che desidererebbero trasferire il proprio figlio in un istituto di maternità, pur mantenendo l’agevolazione che gli è stata erogata in precedenza. Ma è una cosa possibile? Quali sono le regole che ce lo permettono o vietano?

Sul web si legge davvero di tutto, ed è per questo che è necessario far chiarezza. Per le famiglie bisognose i cui figli frequentano già la scuola materna, ci sarebbe il così noto “contributo per istruzione domiciliare“, che però, si differenza dall’agevolazione del bonus nido. Vediamo nei dettagli, come procedere.

Bonus asilo nido anticipatari: l’eccezione per richiederlo

Il bonus asilo nido per gli anticipatari, prevede una eccezione: favorire il contributo (non sempre), anche a quei bambini che pur non avendo raggiunto i tre anni, vengono accettati una scuola materna, dove generalmente viene frequentata dai piccoli aventi un minimo di 3 e massimo 6 anni.

L’eccezione di cui parliamo è simile a quello proposto da un asilo paritario di Pescara, al cui interno vi è la cd “sezione primavera“, un – potremmo definirlo ponte – tra nido e scuola di infanzia. In questo specifico caso, i genitori potranno usufruire del bonus “asilo nido”, soltanto per un anno, perché dal successivo avrà già compiuto 3 anni.

Generalmente l’anticipo è una scelta che viene fatta inconsapolvemente dai genitori, che però, non sempre sono pronti a razionalizzare oggettivamente sulla situazione, ma preferisco far un passaggio talvolta troppo affrettato.

A maggior ragione a fronte della possibilità di usufruire del bonus asilo nido per gli anticipatari, che potrebbe influenzare i genitori a far il “passo più lungo della gamba”. Suggeriamo piuttosto, di parlare con le maestre dell’asilo nido frequentato dal piccolo, e comprendere se è effettivamente pronto ad anticipare il passaggio che avrebbe compiuto dal terzo anno di età.











