Bonus assunzione donne 2023/ Esonero fino al 100%: chi può godere dell’agevolazione?

Il bonus per l’assunzione delle donne nel 2023 prevede uno sgravio contributivo al 100%. Il pressing fiscale in Italia è molto alto, ecco perché soluzioni simili a questa consentirebbero agli imprenditori di poter godere di un bell’abbattimento in termini di “costi fissi e vivi”.

Gli imprenditori che previ requisiti, riusciranno ad usufruire dell’agevolazione dell’esenzione contributiva per le donne assunte, potranno goderne al 100%. Questo vuol dire (seppur per un determinato periodo di tempo), che i contributi pensionistici non saranno a loro carico, in nessuna misura.

Bonus assunzione donne 2023: i requisiti

Per poter richiedere ed usufruire del bonus d’assunzione delle donne del 2023, occorre possedere determinati requisiti. Li abbiamo riassunti per comodità in questo elenco:

Minimo di 50 anni di età e disoccupazione da oltre un anno; Di qualsiasi età, a patto che risiedano in Regioni che possono accedere ai prestiti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, e donne senza un impiego pagato da minimo sei mesi; Di qualunque età, a patto che svolgano attività o professioni lavorative in settori economici dove vi è maggior disparità occupazionale di genere, e che non hanno abbiano un impiego pagato da minimo sei mesi; Di qualsiasi età, residenti ovunque e senza un impiego pagato da almeno due anni.

L’esonero contributivo al 100% è previsto per un periodo massimo di 18 mesi se il contratto fosse a tempo indeterminato (stipulato da subito o trasformato in quest’ultimo). Pe un tempo determinato l’esonero ammonterebbe a massimo 12 mesi.

Anche il datore di lavoro dovrà rispettare dei requisiti specifici:

Contributi previdenziali versati sempre regolarmente; Nessuna violazione delle norme essenziali che tutelano il lavoro, garantendone la sicurezza adeguata; Aver sempre rispettato i contratti collettivi regionali e nazionali del lavoro, adeguandosi alle direttive aziendali e territoriali, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali.

Questo è tutto quel che bisogna sapere sul bonus per l’assunzione delle donne nel 2023. I requisiti sono essenziali per poterlo ottenere.

