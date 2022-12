Bonus assunzioni 2023/ Chi può farne richiesta e come mandare la domanda

Il bonus assunzioni del 2023 prevede delle agevolazioni per il settore dell’editoria. Nello specifico, coloro che potrebbero sfruttarlo sono gli aspiranti o giornalisti professionisti, la cui sottoscrizione del contratto prevede un tempo indeterminato.

Il Decreto per questo specifico bonus, ha stanziato ben 90 milioni di euro. La distribuzione della cifra da destinare all’agevolazione per l’assunzione è così composta: 9 milioni di euro per la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato e di collaborazione, mentre altri 3 milioni di euro per le assunzioni stesse.

Bonus assunzioni del 2023: requisiti per ottenerlo

Come abbiamo annunciato, il bonus assunzioni del 2023 di cui stiamo per parlare, è destinato ai giovani giornalisti che hanno meno di 35 anni, la cui abilitazione è stata ottenuta in uno dei seguenti campi:

Della digitalizzazione editoriale;

Dell’informazione e documenti informatici;

Della comunicazione e della sicurezza informatica;

Del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media.

Le aziende che invece possono far richiesta, come contenuto nel decreto del 14 dicembre, sono tutte le seguenti:

Imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)

(edizione di quotidiani) Imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);

(edizione di riviste e periodici); Agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);

(attività delle agenzie di stampa); Emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);

(trasmissioni radiofoniche); Emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive).

Le domande vanno presentate obbligatoriamente dal 28 Marzo fino al 28 Aprile del 2023. In quest’ultima, dev’essere presente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestando altresì:

Il possesso dei requisiti;

Gli estremi dei contratti di assunzione perfezionati nel periodo che va dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del 2022, con l’indicazione del nominativo del soggetto assunto, della data di assunzione e della qualifica professionale;

Le informazioni che fanno riferimento agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;

Gli estremi del conto corrente intestato all’impresa istante.

Questo è tutto quel che riassume il Bonus assunzioni del 2023 per quanto riguarda il settore dell’editoria.

