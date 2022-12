Bonus assunzioni 2023/ Tutte le agevolazioni per i datori di lavoro (sgravi, esoneri)

Il bonus per le assunzioni del 2023 si prospetta molto interessante. La Legge di Bilancio ha previsto nella prossima manovra, esoneri e sgravi contributivi che consentiranno a molti giovani, donne ed imprenditori, di poter trovare uno sbocco lavorativo e una crescita personale ed economica.

Quel che pesa maggiormente sugli imprenditori italiani sono le tasse. Il fisco del nostro Bel Paese prevede dei carichi molto pesanti da sopportare. Ecco perché un’agevolazione di natura economica potrebbe aiutare i giovani a trovare lavoro, e gli imprenditori ad ammortizzare le spese.

Bonus assunzioni 2023: tutte le agevolazioni previste

Recentemente abbiamo parlato del bonus del 2023 destinato a giovani ed aspiranti giornalisti. Di seguito, vedremo tutte le agevolazioni categoria per categoria, spiegando come funziona e come poterle ottenere.

Bonus assunzioni del 2023 per i giovani

Il bonus assunzioni del 2023 destinato ai giovani under 36, prevede un esonero contributivo integrale (al 100%), previsto per i datori di lavoro privati che assumono un giovane fino all’età massima di 35 anni, con un contratto a tempo indeterminato e durata minima pari a 36 mesi (3 anni).

Sarà fissato anche il limite annuale di 6.000€, da ripartire su base mensile.

Bonus assunzioni del 2023 per le donne

Si dà il via anche al bonus assunzioni del 2023 per le donne che si trovano in stato di disagio sociale ed economico. Per loro (assunte con un contratto a tempo determinato o indeterminato), è previsto un esonero contributivo totale.

È indispensabile che l’esonero contributivo si basi su un limite massimo di 6.000 euro annui, per il periodo minimo di 12 e massimo 18 mesi (anche se poi varia in base alla tipologia di contratto sottoscritto).

Bonus assunzioni 2023 per chi ha il Reddito di Cittadinanza

Il bonus assunzioni del 2023 è stato confermato anche per i possessori del Reddito di Cittadinanza. Coloro che hanno il sussidio e che vengono assunti a tempo indeterminato, potranno esser assunti più facilmente dai datori di lavoro, che possono godere di uno sgravio al 100%.

