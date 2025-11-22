Il bonus assunzioni per il 2026 è stato inserito in Manovra, ma si attende il Decreto attuativo. Si godrà di maxi deduzione e decontribuzione.

Anche l’anno prossimo, nel 2026, è previsto un bonus assunzioni molto simile a quello in corso. Ad esser favoriti sono i cittadini residenti nel Mezzogiorno, che potranno godere di sconti contributivi e della fatidica maxi deduzione fiscale.

Dopo gli incentivi per le madri lavoratrici, per l’anno che verrà si conferma la maxi deduzione a favore delle aziende che assumeranno per la prima volta un under 30, e uno sconto contributivo che aumenterà la busta paga dei nuovi assunti.

Quali sono i bonus sulle assunzioni per il 2026?

Il primo bonus previsto per le assunzioni a partire dal 2026 fa capo alle decontribuzioni. Attualmente la misura è vaga, i dettagli usciranno dopo l’arrivo del Decreto ministeriale in G.U.

Dalle prime indiscrezioni, si appura uno sgravio sui contributi INPS per due anni, anche se il requisito principale dovrebbe essere l’età anagrafica (sotto i 30 anni), una condizione di svantaggio (mamme in stato di disoccupazione) e la residenza nel Mezzogiorno.

In misura si opterebbe anche per ampliare la platea di beneficiari a chi passerà da un tempo determinato a indeterminato.

Cosa ne pensano sindacati e aziende?

Sia i sindacati che le aziende sembrerebbero apprezzare questo bonus, ma alcune associazioni come Confesercenti richiederebbero una rettifica, in particolar modo l’estensione della proroga degli aiuti fino a 36 mesi.

Nell’emendamento si propone di allungare l’esonero soltanto alle micro aziende che godono di un fatturato massimo di un milione di euro, e di poter permettere l’invio della pratica in modo semplificato, magari con un modulo compilabile online.

Secondo Cgil infine, sarebbe estremamente importante — se non fondamentale — vincolare il bonus a una reale ed efficace trasformazione contrattuale, dando una garanzia a tempo indeterminato ai lavoratori in svantaggio.

Gli ulteriori aiuti

Restano in vigore alcune misure come la deduzione della spesa affrontata per le nuove assunzioni. Fino al 2027 l’azienda interessata potrà scontare fino al 20% sull’importo complessivo esborsato per incrementare la forza lavoro nell’impresa.

Mentre — come da vecchio Bilancio del 2018 — rimane anche la decontribuzione fino al 50% per chi impiega un under 30, con risparmi ottenibili fino a 250€ mensili e una durata estendibile a 36 mesi.