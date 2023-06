Bonus assunzioni disoccupati/ Quali requisiti ci vogliono per ottenerlo

Il bonus assunzioni per disoccupati è una nuova misura che agevolerà i datori di lavoro, nell’impresa di assumere coloro che non hanno più un impiego di lavoro. L’agevolazione ammonta al 20% in più, che di norma sarebbe stata destinata al Naspi.

L’indennità verrà corrisposta a coloro che – purché disoccupati – verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione è stata corrisposta ed inserita nel decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio.

Bonus assunzioni disoccupati 2023: come funziona

Il bonus assunzioni per i disoccupati, funziona in modo semplice. Alcuni incentivi riguardano il bonus 60% della retribuzione prevista per i Neet, il bonus per assumere i lavori con disabilità, e i beneficiari dell’assegno per l’inclusione.

Altri incentivi includono l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, i giovani sotto i 36 anni, e i lavoratori con più di 50 anni e lavoratrici donne. In aggiunta a quanto scritto, anche l’articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 numero 92, prevede un’ulteriore agevolazione da destinare a chi gode del trattamento NASpI.

I lavoratori che potranno usufruire di questo bonus non hanno limite d’età, ma soltanto l’obbligo di essere assunti a tempo indeterminato, oppure se è in passato è stato convertito un contratto da tempo determinato a indeterminato.

L’articolo 24 del decreto legislativo numero 150/2015, stabilisce in che misura viene garantita l’indennità al lavoratore, ovvero al 20% rispetto all’indennità residua, che sarebbe stata corrisposta al dipendente NASpI.

L’incentivo ha validità sia per le aziende di somministrazione, che per le cooperative. L’unico caso in cui non viene destinata alcuna agevolazione, riguarda pensione di vecchiaia o anticipata (con decadenza immediata e automatica).

Il bonus assunzioni per disoccupati, potrebbe essere un’occasione per far rientrare i lavoratori che per motivi personali, hanno perso l’impiego di lavoro. Allo stesso tempo i datori di lavoro sono più incentivati ad assumere nuovo personale, potendo ottenere un vantaggio economico (equivalente al 20% dell’indennità prevista per il soggetto disoccupato).











