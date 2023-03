Bonus assunzioni giovani 2023/ Sgravi contributivi per i datori, come ottenerli

Chissà che il bonus assunzioni giovani 2023 possa convincere i datori di lavori a favorire la crescita occupazionale. Il nostro Bel Paese è noto per “i cervelli in fuga“. Ragazzi e ragazze, costretti a partire all’estero perché in Italia mancano sbocchi professionali, ma soprattutto gratificazioni monetarie e personali.

Un problema che coinvolge la maggior parte dei giovani che terminati gli studi, si ritrovano in crisi, o a dover accettare lavoretti per la quale non hanno neppure studiato, e neanche desiderato. Ma la proroga che incentivare all’assunzione e contrastare il lavoro nero, nel 2023 è stata confermata.

Bonus assunzioni giovani 2023: come funziona?

Il bonus assunzioni per i giovani nel 2023 prevede diversi requisiti. I soggetti coinvolti sono le donne, gli under 36, ma anche parte di coloro che vivono nelle Regioni con più problemi lavorativi, come ad esempio il Sud Italia.

Se non elenchiamo tutti i benefit destinati ai giovani, potete approfondire i contributi statali validi per il 2023.

Giovani under 36

I giovani under 36 a cui viene proposto un contratto a tempo indeterminato, potranno essere una manna dal cielo per i datori di lavori. Ad essi, è concesso uno sgravio contributivo pari al 100%, per un massimo di 6 mila euro annui, e per un periodo non oltre i 36 mesi.

Agevolazioni per il Sud Italia

Le agevolazioni al Sud Italia, si fanno interessanti. I datori di lavoro che assumono i giovani residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, e per le Isole Sardegna e Sicilia, possono godere di uno sgravio contributivo al 100%, fino ad un massimo di 48 mesi.

Il bonus assunzioni giovani 2023 viene destinato anche ai datori di lavoro che trasformano il contratto di lavoro da un tempo determinato ad uno indeterminato.

Infine, il bonus assunzioni giovani 2023 si espande anche alle donne, con un esonero contributivo sempre del 100%, ma le donne coinvolte dovranno:

Avere minimo 50 anni d’età e risultare disoccupate da più di un anno;

Residenti in Regioni dove è possibile accedere ai prestiti dell’UE (nessun requisito anagrafico);

Attività o professioni lavorative in ambiti economici dove vi è una forte disparità occupazione di genere (nessuna età anagrafica richiesta);

Qualunque età, residente in Italia e senza lavoro da almeno due anni.

Anche per loro, lo sgravio vale fino ad un massimo di 6 mila euro annui.

