Bonus assunzioni reddito di cittadinanza/ Come ottenerlo e qual è l’incentivo

Il bonus assunzioni del reddito di cittadinanza è valido fino alla fine dell’anno. Le aziende potranno agevolare di questo beneficio fino al 31 dicembre 2022 e non oltre. Il benefit è quello di proporre sgravi assicurativi e contributivi ai lavoratori.

Chiaramente per poter beneficiare di entrambi gli sgravi, è necessario soddisfare determinati requisiti. Di seguito vediamo come funziona il bonus delle assunzioni del RDC e soprattutto come poterle ottenere.

Bonus assunzioni reddito di cittadinanza: come funziona

Il bonus delle assunzioni sul reddito di cittadinanza funziona in maniera semplice. I lavoratori che potranno godere di tali benefit, hanno la possibilità di usufruire dell’esonero dei contributi assistenziali e previdenziali.

Sullo sgravio contributivo va detto che verrà corrisposto un periodo uguale alla differenza tra le diciotto mensilità del reddito di cittadinanza e l’importo già percepito dal beneficiario (mai al di sotto delle cinque mensilità) e non oltre 780 euro mensili.

Ecco come viene spiegato dalla normativa in vigore:

“Lo sgravio non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL”.

Per soddisfare il bonus delle assunzioni del reddito di cittadinanza è necessario che l’azienda provveda a rispettare quanto segue:

Assunzione con contratto a tempo indeterminato e full time ;

a ; Comunicare obbligatoriamente alla piattaforma digitale RdC le disponibilità dei posti vuoti ;

obbligatoriamente alla piattaforma digitale RdC le ; Non licenziare (divieto assoluto), il beneficiario del reddito di cittadinanza a meno che non vi sia un motivo giustificato o grave . Se ciò non venisse rispettato, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo oltre che corrispondere la sanzione civile;

(divieto assoluto), il beneficiario del reddito di cittadinanza a meno che non vi sia un . Se ciò non venisse rispettato, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo oltre che corrispondere la sanzione civile; Sottoscrivere un patto di formazione in un centro dell’impiego, garantendo al percettore di RdC un percorso di riqualificazione professionale oppure formativo.

Affinché la domanda venga approvata senza ulteriori problemi, essa dovrà esser trasmessa telematicamente all’INPS compilando il modulo SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza.

