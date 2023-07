Bonus attività fisica 2023/ Cos’è e chi può richiedere il credito d’imposta al 97% (30 luglio)

Tra i numerosi contributi approvati dal governo Meloni rientra anche il bonus attività fisica 2023, un’agevolazione pensata per tutti coloro che hanno necessità di fare attività fisica personalizzato a: ecco di cosa si tratta, quali requisiti è necessario avere e quale percentuale è stata concessa per quest’anno fiscale.

Bonus attività fisica 2023: di cosa si tratta

La legge di bilancio 2022 ha introdotto un contributo economico in grado di erogare un credito d’imposta per lo svolgimento di attività fisica a tutti quei soggetti affetti da disabilità o da altre determinate patologie croniche.

I vantaggi per i beneficiari sono tangibili: infatti il bonus garantisce l’attività fisica a tutte quelle persone che hanno una particolare necessità dovuta a una disabilità fisica riconosciuta oppure alla presenza di patologie croniche riconosciute. Il bonus attività fisica 2023 consente di erogare un credito d’imposta pari al 97% per tutti coloro che saranno riconosciuti come beneficiari.

Bonus attività fisica 2023: come richiederlo

Il contributo economico sotto forma di credito d’imposta al 97% può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi compilando il modello 730 oppure accedendo alla propria area personale e verificando i dati contenuti all’interno del modello 730 precompilato.

Per richiedere il contributo economico denominato bonus attività fisica 2023 bisognerà compilare la sezione dedicata a “altre crediti di imposta” del quadro G.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che vi “il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la parte non utilizzata deve essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi di imposta”.

