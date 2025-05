Il bonus per comprare un’auto intestata ad un soggetto con la 104 può essere attuato sia alla persona stessa affetta da disabilità, ma anche al parente che ricopre il ruolo di “assistito”. La normativa in vigore ammette una molteplicità di agevolazioni, dalla riduzione dell’IVA alla detrazione Irpef.

Per godere dell’incentivo è necessario rispettare delle condizioni sulla cilindrata del veicolo, sull’intestatario (che può essere sia colui che percepisce la 104 sia un suo assistito, detto caregiver) e sul numero di mezzi da comprare (indifferentemente che siano usati o nuovi).

Le regole per richiedere il bonus di un’auto con 104

Il bonus auto con 104 viene approvato laddove il suo utilizzo sia strettamente associato alle esigenze del disabile o la cui guida spetti al caregiver che lo assiste. La prima agevolazione prevista per il soggetto affetto da disabilità è la riduzione dell’IVA dal 22% al 4%, purché il veicolo non abbia una cilindrata superiore a 2.000 (se benzina) o 2.8000 (se diesel).

L’incentivo viene accettato soltanto una volta, e per poterlo riutilizzare l’unica soluzione sarebbe rottamare l’auto per la quale si è goduto del bonus.

La riduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto può esser prevista anche in caso di future integrazioni o adattamenti al fine di far stare comodo il soggetto disabile percettore della 104.

Detrazioni fiscali

Il soggetto affetto da disabilità che si appresta a comprar l’auto – o il familiare che lo assiste – può godere della detrazione fiscale Irpef al 19% ma su un tetto massimo equivalente a 18.075,99€ (l’uso è previsto soltanto per un solo mezzo).

Così come l’abbassamento dell’IVA anche la detrazione può esser prevista – sempre con quella soglia – per gli interventi di riparazione straordinaria (ad eccezione delle spese affrontate per il carburante, la polizza e la gestione ordinaria), effettuata entro 4 anni dall’acquisto.

Il risparmio effettivo

Su un’auto nuova acquistata con la 104 il risparmio potrebbe arrivare perfino a superare i 4.000€. Infatti in fattura l’IVA sarà pagata al 4% e non al 22%, aumentando significativamente la differenza che si sarebbe dovuta pagare di norma.

Il risparmio aumenta se si considera anche la detrazione Irpef al 19% (cumulabile con la riduzione dell’IVA) e l’esenzione del pagamento dell’IPT e del bollo del mezzo.