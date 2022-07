Bonus auto 2022/ Fino a 3.500 euro, ecco chi può richiederlo

Arriva un nuovo bonus auto nel 2022 fino a €3.500, ma chi può richiederlo? Le emissioni di CO2, nonché la produzione di anidride carbonica, sono un fattore da non sottovalutare e possono portare gravi conseguenze per tutte le attività industriali.

Il Ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti ha dichiarato che proprio per questo motivo, il bonus, andrà nella direzione per ridurre a tutti i costi le emissioni di CO2, in modo tale da favorire l’utilizzo di veicoli elettrici.

Bonus auto 2022: domanda, importo e requisiti

Il bonus auto nel 2022, come accennato sopra, è per favorire la riduzioni delle emissioni di CO2, proprio per questo motivo si potrà dire stop alle auto benzina e diesel nel 2035. Ma a chi spetta?

Il bonus auto 2022, denominato anche bonus retrofit, è già attivo dal novembre 2021, ma ultimamente è diventato ancora più richiesto. Coloro che possiedono un’auto a benzina o diesel potranno ricevere il contributo economico messo a disposizione dei cittaini. Il fondo è di 14 milioni di euro in modo tale che si passi dal proprio motore endotermico a un motore completamente elettrico.

Proprio per questo motivo il Ministero dei Trasporti dà un contributo fino al 60% delle spese che riguardano la conversione del motore, fino a un massimo di €3.500,00, ma il bonus non finisce qui. Sulle spese che riguardano l’imposta da bollo per la sottoiscrizione al Pubblico Registro Automolistico (Pra), alla spese di di registro e al bollo ci sarà un aiuto aggiuntivo sempre fino al 60%.

Le categorie dei motori che possono essere riconvertite:

M1, M2, M3 (massimo 5 tonnellate destinati al trasporto di persone (fino a 8 passeggeri da non considerare il conducente);

(massimo 5 tonnellate destinati al trasporto di persone (fino a 8 passeggeri da non considerare il conducente); M1G o M1 fuoristrada ;

; M2G o M2 fuoristrada ;

; N1 (per il trasporto merci con un peso massimo di 3,5 tonnellate;

(per il trasporto merci con un peso massimo di 3,5 tonnellate; N1G o N1 fuoristrada.

Quindi per tutti questi veicoli è possibile richiedere il contributo per ricevere il bonus auto 2022 fino al 60% per la conversione del motore, fino a €3.500,00.

