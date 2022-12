Bonus auto elettriche/ Boom di vendite: top ten con brand a sorpresa

Il bonus delle auto elettriche sembrerebbe aver fatto registrare un boom di acquisti in Europa. Molti modelli di veicoli elettrici sono stati molto più ambiti di altri. Nel seguente articolo vedremo quali sono stati i brand desiderati e il numero di vendite ottenuto.

L’agevolazione economica per contribuire alla maggiorazione di acquisti di auto elettriche a minor prezzo, sembrerebbe aver consentito un bel risparmio ad italiani e altri europei, che per via di questi bonus, hanno fatto registrato un boom di vendite del +30% in tutta Europa.

Bonus auto elettriche: i modelli più venduti

In Italia il bonus per le auto elettriche è stato l’eco–bonus, che ha consentito a molti automobilisti di poter ottenere fino a 7.500 euro di incentivi. Secondo l’istituto britannico Jato Dynamic, le auto elettriche commercializzate soltanto nel mese di novembre, ammontano a 172 mila unità.

A conquistare il podio – come molti immagineranno – è la Tesla Model Y, con 19.169 unità vendute. Il secondo posto, sempre guadagnato dal brand di Musk, è stato assicurato da Model 3, con 12.212 unità immatricolate.

Sorprendentemente, al sesto posto si classifica la Dacia Spring, totalizzando 5.533 immatricolazioni. Al settimo posto, a seguire dalla precedente ma di poco, la Renault Megane, con 5.241 immatricolazioni.

Un’altra sorpresa che nessun esperto o quasi, avrebbe immaginato, è il risulta ottenuto dalla casa tedesca Volkswagen, che grazie ai due modelli di punta iD.4 quarta e iD.3 terza, sta facendo volare il brand.

Il bonus delle auto elettriche continuerà anche nel 2023, anzi, oseremmo dire soprattutto, dati i numeri ottenuti e pubblicati da Jato Dynamic. Di riflesso, la società Tesla sta crescendo – nonostante l’arrivo di nuovi concorrenti anche spietati – grazie alle agevolazioni per comprare veicoli a motore elettrico.

Ci aspettiamo che dal prossimo anno, la sfida automobilistica (almeno per l’elettrico), si faccia sempre più avvincente. Al momento in cui scriviamo, sappiamo che i contributi per comprare veicoli elettrici sia sempre fino ad un massimo di 7.500 euro.











