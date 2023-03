Bonus autotrasportatori 2023/ 50 Milioni di euro per inquinare meno: a chi spetta?

Il bonus autotrasportatori 2023 prevede un’agevolazione in termini di “contributo”, da destinare come “premio”, a coloro che scelgono di comprare dei mezzi ecologici. D’altronde, siamo al corrente di quanto i cambiamenti climatici stiano arrecando gravi problemi all’ambiente in cui viviamo quotidianamente.

Dopo l’aggravamento dei cambiamenti climatici a cui assistiamo giorno dopo giorno, escono sempre più bonus per premiare chi sceglie l’ecologico. In questo caso, chi acquisterà un veicolo ecologico potrà ottenere un contributo che va da un minimo di 4 mila a massimo 24 mila euro.

Bonus autotrasportatori 2023: come funziona?

Il bonus autotrasportatori del 2023, agevola di desidera di comperare dei mezzi pesanti ma ecologici, quindi meno inquinanti. Si tratta di veicoli a propulsione a gas naturale liquefatto, a metano, oppure alimentati elettricamente o ibridi.

Per poter godere di questo contributo, è possibile farlo fino al 20 settembre del 2026. L’agevolazione sarà suddivise in diverse fasce temporali. La prima tranche per far domanda partirà il 15 marzo del 2023, e si chiuderà il 28 aprile dello stesso anno.

Potranno ottenere il contributo tutte quelle imprese che gestiscono gli autotrasporti di merci per imprese terze e attive in Italia (include le strutture societarie coinvolte nel settore). L’importo del contributo dipende sia dalla tipologia di propulsione del mezzo ecologico, che dalla sua massa complessiva.

Per cinque anni (fino a massimo il 2026), il contributo complessivo sarà pari a 50 milioni di euro. In totale le tranche per poter inviare la domanda (esclusivamente telematica), saranno sei. Le richieste vanno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata), di proprietà dell’azienda. La domanda andrà inviata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Potrebbe esser molto facile, confondere il bonus autotrasportatori del 2023 con il bonus trasporti. Si tratta di due agevolazioni totalmente differenti. Il bonus trasporti è riservato ai privati, quello degli autotrasporti alle aziende (oltre che alla differenza funzionale).

Il bonus autotrasportatori del 2023 di cui abbiamo parlato in questa guida, ha la finalità di far circolare mezzi più ecologici e meno inquinanti.











