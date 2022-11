Bonus aziendali esentasse/ La proposta fino a 3000€ di fringe benefit

L’introduzione di bonus aziendali esentasse garantirebbe un beneficio non solo ai lavoratori, ma anche alle imprese che oggigiorno sono obbligate a pagare una percentuale elevata nei confronti dei loro dipendenti. Su uno stipendio almeno il 50% se ne va via in contributi previdenziali.

Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze nei governi Draghi e Meloni, recentemente è stato intervistato dal Corriere della Sera, accennando alla possibilità di inserire delle agevolazioni economiche fino a 3 mila euro a cui non verranno addebitate tasse di Governo.

Bonus aziendali esentasse: tutti i dettagli

Al momento, l’unica cosa che sappiamo sui bonus aziendali esentasse fa riferimento all’articolo 12 del Decreto Legge 115/2022, dove le agevolazioni fino a 600€ “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

La soglia dei fringe benefit è cambiata con il tempo. Dapprima, il limite massimo era di 258,23€, successivamente 516,46€ nel 2020 e anche nel 2021, per poi esser stata portata a 600€ ma con l’obiettivo di arrivare a tre mila euro.

Attualmente l’esecutivo non sa cosa fare, perché a livello tecnico non può agire come vorrebbe, motivo per cui la manovra nella prossima Legge di Bilancio è limitato. I lavoratori in busta paga non vedranno – almeno per adesso – nessun aumento, se non quello sancito precedentemente dall’ex Governo Draghi.

L’idea futura di Giorgia Meloni è di attuare uno sgravio contributivo del 2% per quei lavoratori il cui reddito è meno di 35 mila euro. Il taglio del cuneo fiscale più interessante si fa con l’idea di portarlo 5%, dove due terzi saranno a beneficio di chi lavora, e un terzo riservato alle aziende.

Questo è quel che si sa al momento sui bonus aziendali esentasse.











