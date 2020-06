Bonus baby sitter anche per nonni, cugini e zii/ Inps: “Purché non siano conviventi”

Il bonus baby sitter può essere destinato anche a nonni e zii, più in generale ai parenti, purché non siano conviventi. Lo precisa una circolare dell’Inps, che ha fatto chiarezza su alcuni aspetti relativi a questo contributo. Il voucher, di massimo 1.200 euro da usare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli al di sotto dei 12 anni nel periodo di chiusura della scuola, non può essere chiesto da parenti che coabitano ed è vietato se a usufruirlo è l’altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale, quindi l’altro genitore, anche se non convivente, o se separato o divorziato. Possono beneficiare del bonus baby sitter i genitori affidatari, ma solo se nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumento di sostegni al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, come Naspi, Cigo e Cigs, o se è disoccupato o non lavoratore. Inoltre, il limite dei 12 anni non va considerato nelle famiglie con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

BONUS BABY SITTER, COME RICHIEDERLO

Cosa bisogna fare per richiedere il bonus baby sitter? Possono presentare la domanda i genitori o il baby sitter (e quindi anche zii, nonni e cugini come precisato dall’Inps nella sua circolare), che dovranno essere iscritti al portale Inps. Serve Pin ordinario o dispositivo, ma si può usare anche Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Quando viene accettata la richiesta del bonus baby sitter, si hanno 15 giorni di tempo per ricevere la somma sotto forma di voucher che poi viene erogato sul Libretto Famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, presente sul portale Inps. Il bonus baby sitter è alternativo al congedo parentale Covid, ma chi lo ha già ottenuto per un periodo non superiore ai 15 giorni può ottenere da 600 a 1.000 euro – a seconda della categoria di appartenenza – anche se c’è la possibilità di inviare domanda per i giorni residui di congedo che non sono stati precedentemente sfruttati.



