Bonus baby sitter Inps/ Al via la presentazione delle domande: partono i rimborsi

Con il Decreto Ristori Bis è stato prorogato il bonus baby sitter, destinato ai genitori che non possono curare i figli e che devono quindi pagare una terza persona per accudire i minori nelle regioni che erano divenute zona rossa col precedente DPCM del 3 novembre 2020. Nelle scorse ore l’Inps ha comunicato il rilascio della procedura per presentare le domande di richiesta del bonus baby sitter, indicando le condizioni operative con le modalità di compilazione. Ricordiamo che il bonus avrà un massimo di 1.000 euro e potrà essere sfruttato dove è stata disposta la chiusura delle scuole medie, con la didattica a distanza e non in presenza. I beneficiari sono invece i genitori iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’AGO e non invece quelli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e i 1.000 euro verranno erogati tramite il Libretto Famiglia, e riguarderanno le prestazioni erogate fra il 9 novembre e lo scorso 3 dicembre 2020.

BONUS BABY SITTER: LA PROCEDURA PER CHIEDERE IL RIMBORSO

La domanda per fare richiesta del bonus baby sitter potrà essere effettuata on-line andando sull’apposita sezione del sito dell’INPS “Prestazioni e servizi” – “Bonus Baby Sitter – Decreto Ristori Bis”. A quel punto bisognerà effettuare l’accesso inserendo il PIN rilasciato in precedenza dallo stesso Istituto di previdenza sociale, o eventualmente con le credenziali SPID di livello 2, la CIE, la carta d’identità elettronica, o infine il Cns, la carta nazionale dei servizi. Una volta effettuato il log-in, bisognerà indicare quale sia la propria categoria di appartenenza, per poi inserire i propri dati anagrafici e quelli dell’altro genitore. Le domande possono essere multiple a seconda del numero dei figli, ma l’importo massimo erogato dallo stato resterà comunque di 1000 euro. L’alternativa per presentare la domanda di richiesta del bonus baby sitter è attraverso gli Enti di Patronato, i vari Caf sparsi sul territorio. Quando la domanda verrà accolta, i destinatari riceveranno un messaggio tramite sms o email.



