Bonus baby sitter per servizi e centri estivi/ Catalfo: “Rinnovato nel prossimo dl”

Nuovi aggiornamenti sul bonus baby sitter. Come vi abbiamo raccontato, il Governo negli scorsi giorni ha raggiunto un accordo per rinnovare la misura e raddoppiare la cifra da 600 a 1.200 euro (clicca qui per i requisiti e per come fare per richiederlo), oggi il ministro Nunzia Catalfo ha annunciato che la cifra «potrà essere spesa anche per servizi per l’infanzia e centri estivi». Oltre ad aver annunciato il prolungamento del congedo parentale di ulteriori 15 giorni, la titolare del Lavoro ha spiegato di voler «avviare un tavolo di confronto finalizzato a rivedere la disciplina del lavoro agile quale strumento idoneo ad affrontare la graduale riapertura delle attività, nell’ottica di una ratio che porti ad innovare la strumentazione lavoristica in capo ad imprese e parti sociali nell’organizzazione del lavoro».

BONUS BABY SITTER, L’ANNUNCIO DI CATALFO

Le parole di Nunzia Catalfo nel question time al Senato arrivano dopo la presa posizione della collega Elena Bonetti. Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia ha acceso il dibattito in seno al Governo a proposito dei fondi stanziati in relazione a queste misure: «Il bonus baby-sitter e i congedi parentali? Ho chiesto il rinnovo di entrambi. Queste misure dovrebbero esserci, ma i fondi destinati non ritengo siano adeguati a coprire la domanda. Spero che il governo si convinca ad aumentare la disponibilità», le sue dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero. Insomma, dopo le bozze e le dichiarazioni degli esponenti dell’esecutivo, non ci resta che attendere il decreto aprile (che verrà pubblicato a maggio) e scoprire cosa verrà previsto per il bonus baby sitter…



