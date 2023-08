Bonus badante 3 mila euro/ In cosa consiste e quali requisiti avere per ottenerlo (20 agosto 2023)

E’ stato promosso un nuovo bonus che consente di erogare fino a 3 mila euro per pagare lo stipendio ad una badante o colf h24, ma solo in particolari requisiti, vediamo insieme quali.

Bonus badante 3 mila euro: in cosa consiste

In un tempo in cui i costi del lavoro pesano non solo alle aziende, ma anche alle famiglie che hanno la necessità di assumere un collaboratore domestico che porti avanti l’assistenza di un disabile, entra in gioco una nuova misura d welfare che consente di ottenere un aiuto per il pagamento dello stipendio di una colf o badante. Infatti il bonus badante 3 mila euro è un aiuto importantissimo per poter garantire assistenza domestica ai più indigenti e bisognosi.

Bonus bollette 2023/ Il governo pensa a prorogare le misure di welfare: ecco come (20 agosto)

Bonus badante 3 mila euro: i requisiti necessari per poterlo ottenere

Il contributo viene erogato solo in presenza di un contratto di lavoro regolarmente registrato e il contributo può arrivare fino a 3 mila euro di decontribuzione complessiva che andrebbe corrisposta direttamente dallo Stato. Le famiglie che dunque hanno necessità di assumere una badante potranno usufruirne fino al 31 dicembre 2025. In questo caso però la badante deve fornire assistenza anche 24 ore su 24, ma a persone di età superiore a 65 anni e considerate non autosufficienti per diverse patologie.

Cessione dei crediti/ Nuovo requisito per la fruizione dei bonus edilizi: cosa c'è da sapere (20 agosto 2023)

La durata del bonus è di 36 mesi, quindi è valida tre anni dal momento della sottoscrizione del contratto che, in questo casa sarà sgravato dalla decontribuzione complessiva fino a 3 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Bonus verde 2023/ Ecco come può essere usato per la sistemazione a verde dei balconi (20 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA