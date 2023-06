Bonus badanti 2023/ Fino a 3 mila euro di esenzioni: come fare domanda (22 giugno 2023)

Il bonus per i badanti 2023 è un contributo economico destinato a quelle famiglie in difficoltà. L’inflazione almeno in Italia, continua a salire senza sosta. Un incremento economico che sta mettendo a repentaglio la serenità e la salute delle famiglie italiane.

Le risorse economiche da destinare alle famiglie che dovranno assistere dei soggetti non autosufficienti, sono molteplici. Il Governo ha deciso di stanziare dei fondi per favorire le famiglie italiane che oggigiorno, stanno soffrendo i danni provocati dal precariato e dall’inflazione.

Assegno nucleo familiare 2023/ Previsti aumenti da luglio: importi, requisiti (21 giugno 2023)

Bonus badanti 2023: come ottenere l’agevolazione

Il bonus badanti del 2023 è stato promosso dal Governo fin da inizio anno. Il contributo economico può essere ottenuto fino ad un massimo di 3.000 euro. Fino al 2022, i contributi previdenziali e assistenziali per i badanti, erano a carico dei datori di lavoro, con possibilità di usufruire della deduzione fino a massimo 1.500€ annui.

Pensioni minime/ Quanto sono state rivalutate nel 2023? (oggi 20 giugno)

Per il 2023 – come accennavamo nel paragrafo precedente – la soglia è stata innalzata fino a 3 mila euro. Un contributo importante per favorire e alleggerire i costi delle famiglie italiane che dovranno affrontare i rincari globali (alimentari e non, inclusi).

Badanti a parte, l’agevolazione può essere destinata all’assunzione di qualsiasi lavoratore domestico o colf. L’esenzione dei contributi raggiunge il 100% fino ad una cifra massima pari a 3 mila euro.

È indispensabile che l’assunzione dei lavoratori venga messa per iscritto e chiaramente in regola, con un contratto a tempo indeterminato. Per poterne usufruire è sufficiente inviare la domanda tramite il portale ufficiale dell’ente previdenziale INPS.

Bonus centri estivi 2023/ Fino a 400 euro di contributi: scadenza oggi 20 giugno

Inoltre, è indispensabile rispettare il periodo di assunzione incluso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025.











© RIPRODUZIONE RISERVATA