Bonus bagno 2023/ Fino al 75% di detrazione fiscale: i requisiti

Chi è alla ricerca dell’ottenimento del bonus bagno 2023, è perché desidera rinnovare i propri sanitari, sia per un motivo funzionale e/o puramente estetico. Un’operazione che però, comporta dei costi piuttosto esosi, ed ecco perché si spera in una soluzione che possa farci risparmiare un po’ di soldi.

Bonus scuola 200 euro 2023/ Importo "a rate", a chi spetta?

In realtà, un bonus che potremmo classificarlo idoneo al rifacimento dei sanitari del bagno, c’è. Si tratta dell’abolizione delle barriere architettoniche, ma è chiaro che per ottenere l’approvazione della stessa, occorre soddisfare una serie di requisiti che possono permetterci un bel risparmio economico.

Superbonus 110 proroga/ Caos per chi non ha iniziato i lavori, cosa si rischia?

Bonus bagno 2023: cosa comprende il benefit fiscale?

Chi otterrà il bonus bagno 2023, deve sapere cosa comprende nel suo intero, la misura. Il beneficio è quello di poter detrarre l’IRPEF fino al 75% dei costi sostenuti, su un importo massimo di 50.000€, 40.00€ oppure 30.000€ (la cifra varia in base all’edificio oggetto dell’intervento).

La quota verrà ripartita in 5 rate annuali e di ugual importo. Accorpando il fantomatico “bonus bagno 2023”, alla misura per abolire le barriere architettoniche, si può sfruttare lo sconto in fattura oppure la cessione del credito.

Bonus affitto giovani 2023/ Proroga accettata: fino a 2.000€ di risparmio (8 settembre)

Quali sono i requisiti per il Bonus bagno 2023?

Come abbiamo anticipato agli inizi, affinché la domanda possa essere approvata, occorre soddisfare dei requisiti. Essi infatti, si basano alle tipologie di lavori che potrebbero essere ammesse nella misura, che per semplicità riepiloghiamo così:

Manutenzione straordinaria sui servizi igienici (inerente alle parti comuni di immobili individuali o di un edificio residenziale); Costruzione di opere per distruggere le barriere architettoniche, garantendo e agevolando l’utilizzo dei bagni destinati a persone con disabilità.

Nel momento in cui si invia la domanda per il bonus bagno del 2023, occorre prestare attenzione alla modalità di pagamento. Ogni spesa effettuata – e chiaramente che soddisfi i requisiti elencati – dovrà essere comprovata da una ricevuta, oppure dalla transazione bancaria.

Ecco perché, per ricevere l’approvazione della detrazione fiscale al 75%, occorre effettuare un bonifico bancario, un bonifico postale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA