Bonus balcone 2023/ Come funziona? Tre soluzioni

Il bonus balcone 2023 consiste in una detrazione fiscale per poter sistemare parte della facciata, che comprende parte dell’abitazione. In questo articolo vedremo tutti i requisiti indispensabili per usufruirne, e gli interventi ammessi nell’operazione.

Dall’anno scorso, ci hanno abituati a percepire bonus di qualsiasi tipo. Uno degli ultimi ad esempio, è il bonus verde 2023. Si tratta di un’agevolazione economica, che permette di poter ristrutturare il balcone con una detrazione massima del 50%, su un versamento massimo di 96 mila euro.

Bonus balcone 2023: requisiti e gli interventi ammissibili

Il bonus balcone 2023 abbiamo appurato, che non è altro che una detrazione fiscale usufruibile al 50%, su un massimo di 96 mila euro di lavori. Tuttavia, per poter riscuotere l’agevolazione esistono tre soluzioni:

Detrarre la spesa in dieci anni (dalla propria dichiarazione dei redditi); Cessione del credito a terzi (banche ed enti finanziari inclusi); Sconto in fattura (stipulando l’accordo con le aziende che hanno effettuato i lavori).

A parte i metodi per poter usufruire del bonus balcone 2023, di seguito, ecco i requisiti indispensabili che bisogna soddisfare:

L’appartamento dev’essere sito in Italia, purché l’intestatario risulti il richiedente oppure ad un familiare (a suo carico);

La ristrutturazione deve comprendere logge, balconi o terrazzi;

I costi devono essere sostenuti e documentati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2023;

La ristrutturazione deve avvenire su edifici già presenti, con la finalità di migliorare le performance energetiche.

Interventi ammessi

Lavori di muratura (rimuovere vecchi muri, realizzare nuove pareti);

Installare infissi come porte-finestre o solo finestre;

Lavori di pavimentazione (sostituzione di vecchie pavimentazioni o posa di piastrelle);

Lavori di illuminazione (sostituzione di vecchie lampadine o installare nuovi punti luce);

Lavori di rivestimento (sostituzione di vecchie piastrelle);

Costruire un nuovo balcone (da zero);

Trasformare il balcone in veranda.

Suggeriamo di seguire minuziosamente i requisiti e gli interventi ammessi nel bonus balcone 2023, prima che la domanda venga rifiutata e si perde del tutto l’agevolazione.

