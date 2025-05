In Bilancio è stato confermato il bonus barriere architettoniche 2025 che può essere richiesto seguendo una procedura ben specifica. La sua approvazione mira ad abolire gli elementi che ostruiscono un determinato passaggio in una casa o un luogo pubblico o privato.

La domanda per l’incentivo edilizio va spedita entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno, pena successivamente, l’impossibilità di poter aderire. Scopriamo di seguito le condizioni necessarie e minime, oltre che il tetto massimo da non superare.

Condizioni per il bonus contro le barriere architettoniche 2025

Il bonus barriere architettoniche 2025 può essere ottenuto dai cittadini che desiderano abolire gli ostacoli che sono siti in un appartamento, oggetto dei lavori entro e non oltre la fine di dicembre di quest’anno. É una misura i cui benefici sono previsti per chi ha difficoltà motorie e di deambulazione.

L’incentivo ammette gli interventi che rientrano in un tetto massimo tra 30.000€ e massimo 50.000€, e purché gli stessi siano approvati dal Documento in Gazzetta Ufficiale, con numero 236 risalente al 14 giugno del ’89.

Per poter eliminare gli ostacoli sono previsti dei contributi da destinare ai diversi tipi di intervento, dal sostenimento dei costi per bonificare e smaltire i vecchi materiali (al fine di sostituire gli impianti) al contributo per abolire le barriere come rampe, montacarichi e ascensori, dall’installazione di device domotici per aiutare gli anziani all’automazione di specifici impianti.

Nel caso di interventi in condominio è indispensabile che venga rilasciata una delibera in cui la maggioranza – almeno un terzo della quota e valore millesimale dell’intera unità – sia favorevole.

L’importo massimo ottenibile

Il bonus destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche prevede un tetto massimo specifico (in base al tipo di intervento) e proporzionato alla detrazione fiscale applicata al 75%.

Bonus barriere architettoniche Dettagli Detrazione Irpef al 75% Destinato alle unità indipendenti o unifamiliari, aventi una o più entrate autonome direttamente dall’esterno 50.000€ Per complessi immobiliari tra 2 e 8 edifici 40.000€ per ciascuna unità presente Per complessi immobiliari superiori alle 8 unità immobiliari 30.000€ per ciascun edificio

L’agevolazione in questione può esser goduta – detrazione a parte – direttamente in dichiarazione dei redditi, ottenendo lo stesso importo fino ad un massimo di cinque anni.

Rispetto al bonus barriere, i contribuenti potrebbero giovare dello stesso beneficio anche con il Superbonus, ottenendo però un importo più basso (dal 75% al 65%).