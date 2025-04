Anche quest’anno gli immobili possono essere oggetto del bonus barriere architettoniche 2025. In una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti che ciascun contribuente non può superare in termini di costi, i quali ammontano a 50.000€ per ogni unità.

Attenzione però a quanto contenuto nel documento numero 89 del 7 aprile di quest’anno, dove l’Ade sottolinea che l’incentivo edilizio viene accettato soltanto a patto che l’unità immobiliare sia completamente indipendente.

Bonus barriere architettoniche 2025 su immobili indipendenti

I limiti sui costi applicabili al bonus barriere architettoniche 2025 valgono per ogni unità, soltanto a patto che la stessa risulti “completamente indipendente”. L’Agenzia delle Entrate prende di esempio un complesso edilizio in cui ci sono due edifici ma con un solo accesso pedonale o carrabile che però non varrebbero.

In tal senso il limite verrebbe applicato in due soluzioni e non in una sola, proprio per via degli accessi sopra indicati che non categorizzano le unità come “esclusivamente indipendenti e autonomi”. Nello specifico si conteggerà – in base alla categoria catastale – sia il limite dei costi che la detraibilità.

La detraibilità al momento è prevista al 75% e viene fissato un limite proporzionalmente alla spesa massima applicabile che può variare da 30.000€ a massimo 50.000€.

Detraibilità proporzionata al costo massimo

La detraibilità massima già accennata e fissata al 75% è proporzionata alla spesa complessiva, che viene distribuita su più livelli.

Se l’immobile si dovesse trovare in edifici composti da più unità, per classificarsi “indipendenti” è indispensabile che dall’esterno si possa accedere in modo indipendente.

L’incentivo per le barriere architettoniche può essere previsto esclusivamente per determinati interventi, come ad esempio le automazioni su alcuni impianti, il montaggio di rampe e di scale e anche ascensori.

La detraibilità può essere riconosciuta e applicata per quegli interventi e costi sostenuti entro il tempo massimo del 31 dicembre di quest’anno.