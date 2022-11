Bonus barriere architettoniche/ Valido anche per costruzioni ex novo? La risposta

Il bonus delle barriere architettoniche è una misura importante, in grado di garantire un’agevolazione economica (la detrazione fiscale è pari al 75%), per tutti coloro che necessitano di abbattere degli elementi ostacolativi in edifici esistenti.

Una delle domande più frequenti e che mette in allerta molti potenziali beneficiari, è se tale agevolazione del 75% di rimborso, e ricordiamo fino a massimo 96 mila euro di spesa, può essere utilizzata anche in caso di costruzione ex novo di un immobile.

Bonus barriere architettoniche: cosa dice la legge sulle nuove costruzioni

Andiamo dritti al punto, il bonus barriere architettoniche può essere usufruito soltanto in caso di edifici già esistenti, così come si può leggere consultando l’articolo 119 ter del decreto legge n. 34/2020.

Ma la normativa a tal proposito, non finisce qui. Infatti, la detrazione fiscale del 75% è applicabile soltanto in caso di abolizioni di tali ostacoli in edifici esistenti. Il rimborso di quanto speso, non è neanche possibile in caso di ristrutturazione o tramite demolizione.

Entrambi i casi renderebbero infattibile l’operazione di “bonus delle barriere architettoniche” , anche se il volume dell’edificio su cui si lavora rientra nella categoria di “ristrutturazione edilizia”.

Per i più curiosi, è possibile trovare questo particolare riferimento nella circolare numero 23 del 23 giugno 2022, paragrafo 3.5 appartenente all’Agenzia delle Entrate.

Bonus barriere architettoniche: cosa sappiamo di più

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% su un massimo di 96 mila euro di spesa, da moltiplicare per le unità immobiliari esistenti nello stesso edificio. L’agevolazione viene garantita anche in caso di bonifica dell’impianto e lo smaltimento dei materiali sostituiti.

Il limite di spesa è proporzionato ai lavori da effettuare. Ecco una lista completa, suddivisa per categorie e per totale in euro:

Unità singole dentro edifici e per ville unifamiliari , il limite è pari a 50 mila euro .

dentro edifici e per , il limite è pari a . Per edifici fino a 8 unità , il limite è pari a 40 mila euro .

, il limite è pari a . Per edifici oltre le 8 unità, il limite è pari a 30 mila euro.

Il bonus delle barriere architettoniche, è destinato non solo a condomini e abitazioni monofamiliari, ma anche a strutture ricettive, cinema, società sportive, teatri privati e sale culturali.











