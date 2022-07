Bonus bebè/ Nuovo bando ENPAM 2022: cos’è e come fare domanda dal 18 luglio

Il bonus bebè può essere scaricato dal sito dell’Enpam così come previsto dalla circolare 59/22 del consiglio di amministrazione deciso durante la seduta del 7 luglio 2022. Il bando per l’anno 2022 concederà il sussidio per il sostegno della genitorialità per gli scritti Enpam.

Bonus bebè Enpam: in cosa consiste

Il contributo consente di concedere le agevolazioni per i servizi di babysitting della rete pubbliche privata dei servizi per l’infanzia ai neonati e mentre i primi 12 mesi di vita il bando consente inoltre di ricevere un sussidio di importo pari all’indennità minima prevista, ti concedere agli iscritti dei sussidi aggiuntivi soprattutto per coloro che sono iscritti alla gestione “quota b” accumulabili con altri sussidi previsti dall’articolo 10 del regolamento Enpam.

Bonus bebè Enpam: a quanto ammonta l’importo

L’importo del sussidio è aumentato da 1500 a €2.000 fino a €4000 per chi versa la quota b. Il sussidiario bambino inoltre viene dato ad ogni figlio. Questo contributo si aggiunge all’indennità di maternità ed è compatibile con altri sussidi analoghi come il bonus asilo nido. Inoltre l’ente evidenzia che il bando è aperto anche alle studentesse del quinto e sesto anno del corso di laurea in medicina o odontoiatria e che hanno scelto di iscriversi all’ente di previdenza per l’importo di €2000.

Il requisito fondamentale è che il bambino sia nato tra il 2021 e il 2022.

