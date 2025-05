I diretti interessati al bonus benessere del 2025 potranno consultare l’elenco pubblicato ufficialmente dall’ente previdenziale. L’incentivo è stato introdotto al fine di aiutare coloro che sono in “categoria protetta” a poter andare in vacanza usufruendo di un sussidio economico.

L’aiuto è denominato “Estate INPSieme Senior“, e il sussidio economico è garantito non solo a chi è in categoria protetta, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare (indipendentemente dal fatto che si tratti di figli o coniugi).

Pubblicata la lista di chi avrà il bonus benessere 2025

Il bonus benessere 2025 consente ai potenziali beneficiari di avere il rimborso totale della spesa del viaggio, al di là che si tratti di una vacanza all’estero o in Italia, e indipendentemente dalla tipologia (lago, montagna o mare).

L’incentivo, tuttavia, vede come principali beneficiari i pensionati che hanno aderito al Fondo ex IPOST, oppure i lavoratori che appartengono alla Pubblica Amministrazione che aderiscono alla Gestione Unitaria delle prestazioni sociali e creditizie.

Mercoledì 12 giugno (2025), l’INPS provvederà a pubblicare l’elenco ufficiale di chi è stato “ammesso al beneficio”. Per chi non risulta in graduatoria, è possibile avere l’opportunità di esser riammesso grazie a delle eventuali rinunce o impossibilità di varia natura di altri beneficiari.

In ogni caso, al fine di non compromettere la ricezione del bonus, i documenti, quali ISEE e anagrafici, vanno inoltrati entro e non oltre il 25 giugno.

Come si suddivide l’erogazione del bonus

Il bonus benessere del 2025 prevede una suddivisione in due soluzioni, differenziando l’acconto dal saldo.

L’acconto prevede un sussidio pari al 20% rispetto alla spesa complessiva della vacanza (per chi è nella prima fase della graduatoria), con erogazione entro e non oltre il 17 luglio (per i riammessi la scadenza passa al 31 luglio).

Quanto al saldo (che corrisponde all’80%), si potrà ricevere prima del 27 novembre di quest’anno, qualora i documenti venissero spediti entro il 28 ottobre, oppure, laddove l’invio risalisse al 13 novembre (come termine ultimo), la ricezione del bonus slitterà al 17 febbraio dell’anno prossimo.