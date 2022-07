Bonus benzina 2022/ Non spetta a tutti: ecco chi potrà beneficiarne e quanto

I bonus benzina per il 2022 potrebbero aiutare molte famiglie italiane in difficoltà economiche, soprattutto in un periodo dove l’Italia – ma il mondo globale – è sopraffatto da problemi quali stagflazione ed inflazione.

Il voucher da sfruttare in carburante (GPL, metano, benzina, gasolio ma anche la ricarica per i veicoli elettrici), è discrezione del datore di lavoro dell’azienda privata. Dunque non è detto che tutti i lavoratori italiani possano percepirlo. Ma come funziona?

Bonus benzina per il 2022: spiegato il funzionamento Il bonus benzina 2022 abbiamo detto che è a discrezione del datore di lavoro. Se quest’ultimo decidesse di favorirlo ad uno dei suoi dipendenti o ad un gruppo specifico, sarà libero di farlo. Fino ad un massimo di 200 euro è altresì possibile, godere dell’esenzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Trasporto pubblico/ Fino a quanto è possibile detrarre in dichiarazione dei redditi? A definire il voucher del carburante è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022. In essa si può leggere chiaramente, che il datore di lavoro è libero di: Erogare buoni benzina ad un singolo lavoratore o a tutti, per la cifra che intende erogare individualmente. Non dare nessun buon carburante ai suoi dipendenti, facendo in modo che egli possano rinunciare al bonus dell’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche fino ad un massimo di 200 euro. Concedere i voucher del carburante ad un solo dipendente (o a chiunque voglia, anche un gruppo ristretto). Il tempo massimo in cui il datore si lavoro potrà erogare (a sua discrezione e quindi volontà), il bonus benzina 2022 è fino al 12 gennaio del 2023. Social bonus 2022/ Cos'è e chi può richiederlo Di seguito, la nota dell’Agenzia delle Entrate che ha stilato nell’articolo 51, comma 3 bis del TUIR: “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.” Ricordiamo quindi, che il datore di lavoro non ha nessun obbligo.

