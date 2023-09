Bonus benzina 2023/ Agevolazione per famiglie a basso reddito (16 settembre 2023)

Il Governo vorrebbe introdurre un bonus benzina 2023, che possa aiutare le famiglie italiane più bisognose a ricevere un contributo economico per spendere i soldi in carburante. In particolar modo, saranno coinvolte le famiglie con un reddito basso (inerente all’ISEE).

Associati al bonus e aiuti da parte del Governo, non vanno accantonati i problemi ambientali degli ultimi tempi. A fronte di quanto detto, è logico che ci si ritrova in una vera e propria tempesta, con nuove sfide ed ostacoli – economici e non solo – da dover abbattere per giungere ad una conclusione.

Bonus benzina 2023: a chi spetta?

Il bonus benzina 2023, è una misura che il Governo vorrebbe destinare alle famiglie che si ritrovano in difficoltà economiche. Una condizione difficile dunque, che potrà permettere a loro di risparmiare soldi e accedere a degli “sconti” sul carburante.

In realtà, ancora oggi non sappiamo altro se non questo ipotetico aiuto governativo. Per decretare e attuare l’incentivo, occorre stabilire quale fascia ISEE non va superata, di quanto sarà l’importo bonus e se proporlo in modo “una tantum” o in più fasce.

Quel che è certo, è che i destinatari saranno le famiglie in reale stato di necessità, visto che oggigiorno l’inflazione e rincari globali, pesano sulla quotidianità dei singoli individui (specialmente i nuclei con più componenti).

Le difficoltà per implementare il bonus, sarebbero parecchie. In primis, la quasi totale impossibilità di tagliare le accise, visto che i costi sarebbero esorbitanti. L’ultima manovra sul taglio delle accise avrebbe provocato una spesa di ben oltre dieci miliardi di euro.

Al Governo toccherà inventare delle nuove soluzioni strategiche, in modo tale da poter aiutare le famiglie italiane, pur contenendo le spese statali e allo stesso tempo, riducendo i costi legati al rialzo dei prezzi del carburante.

L’obiettivo è quello di calmierare l’aumento dei prezzi della benzina, che negli ultimi giorni il rialzo è stato spaventosa, superando perfino i due euro al litro.











