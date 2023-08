Bonus benzina 2023/ La soluzione “temporanea” per contenere i rincari 828 GOATO

Il bonus benzina 2023 è una delle idee che il Governo Meloni vorrebbe attuare, affinché si possano aiutare tutti quei nuclei familiari in evidenti difficoltà economiche. Resta però, una manovra finanziaria decisamente complessa e non semplice da mettere in atto.

I costi del carburante sono in crescita. In estate, abbiamo assistito a dei rincari assurdi, il cui prezzo al litro ha superato i 2 euro. Ma la situazione non sembra placarsi, e allora, che cosa resta da fare?

Bonus benzina 2023: quali probabilità ci sono per attuarlo?

Attuare il bonus benzina nel 2023 non è semplice. Tra i rincari, gli aumenti del carburante, i prezzi rialzati per il trasporto, il Governo Meloni sembrerebbe essere in difficoltà, nonostante gli apprezzamenti generali della massa.

Ed è proprio per via di questi complimenti che il Governo Meloni potrebbe trovare “facilmente” un’alternativa al taglio delle accise (ad oggi quasi impossibile per via delle scarse risorse finanziarie): un nuovo bonus benzina, equiparabile all’indennità percepita con la Social Card.

Questa manovra però, comporta dei costi non poi così economici: 13 miliardi di euro totali per mettere in atto questo bonus. Tra tutte le misure pensate però, questa sembrerebbe esser quella più opportuna.

Bonus benzina 2023: è davvero una soluzione al problema?

L’indagine sul bonus benzina del 2023 è molto più profonda e analitica di quel che ci immaginiamo. Infatti, questa “apparente soluzione”, risolverebbe il problema soltanto in modo temporaneo, servirebbe una misura più concreta, e strutturale.

L’investimento di 13 miliardi di euro, comporterebbe degli effetti collaterali più grandi nel medio e lungo periodo: in primis, per aver usufruito di risorse economiche importanti, da destinare a delle famiglie o persone fisiche in difficoltà solo per un periodo limitato di tempo, e in secondo luogo perché – connesso al discorso precedente – prima o poi i prezzi saranno ulteriormente rialzati.

L’approccio a questa situazione non è semplice, visto che i problemi più grandi sono legati all’instabilità economica e all’inflazione, che purtroppo il bonus benzina 2023 non risolverebbe neanche in parte.











