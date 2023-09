Bonus benzina 80 euro/ Erogazione automatica: a chi spetta? (21 settembre 2023)

Il bonus benzina da 80 euro è la nuova misura con cui il Governo, sarebbe intenzionato a favorire tutti gli italiani (sia single che le famiglie), in difficoltà economiche. Da questo mese è già attiva e in corso (a patto di aver eseguito la giusta procedura) la Carta Social Dedicata A Te.

Abbiamo ricordato la Carta Social Dedicata A Te, in quanto, il bonus carburante di 80 euro potrebbe essere accreditato direttamente nella social card, in modo automatico e senza preoccuparsi di inviare ulteriori domande per farsi accreditare l’importo.

Bonus benzina 80 euro: quando arriva?

Il bonus benzina da 80 euro dovrebbe essere accreditato in modo autonomo. La misura (se venisse approvata), verrà erogata entro la fine del mese. Dunque, per rispondere alla domanda “quando arriva“, quasi certamente, nel mese di ottobre.

La risposta certa ce la darà la valutazione finale dell’esecutivo. Se i fondi saranno sufficienti, quasi sicuramente il bonus da 80 euro per il rifornimento di carburante, verrà erogato in maniera automatica (senza necessità di far domanda), a tutti coloro che godono della social card Dedicata a Te.

Mentre, per poter decretare a chi spetta il bonus benzina da 80 euro, dobbiamo far riferimento ai titolari della Social Card, a cui di per sé spettano 382,50€ mensili, i cui soggetti sono quelli che si trovano in un contesto economico di disagio: famiglie con ISEE inferiore ai 15.000€.

Bonus benzina da 80 euro al mese o una tantum?

Sulla base delle informazioni fino ad oggi raccolte, il bonus benzina da 80 euro sarà al mese, aggiungendosi ai 382,50€ accreditati già nella carta sociale (Dedicata a Te). Il motivo è strettamente connesso ai rincari sul carburante, che ancora oggi sono divenuti insostenibili.

Proprio negli ultimi giorni (al momento in cui scriviamo), il prezzo della benzina è aumentato nuovamente, raggiungendo e in alcuni giorni superando, i due euro per ogni litro di benzina.











