Bonus benzina/ Potranno erogarlo i datori di lavoro privati ai dipendenti: ecco come

In Italia, esistono due bonus benzina molto diversi ,che si differenziano per l’importo e per la modalità di funzionamento.

Da lunedì 12 settembre è attiva la piattaforma per richiedere il bonus carburante da parte degli autotrasportatori, che non è da confondere con il bonus benzina che i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti. Spesso le due agevolazioni vengono confuse ma si tratta di due misure diverse rivolte a categorie differenti. Vediamo le differenze.

Bonus auto disabili 2022/ Ecco cosa serve per richiederlo

Bonus benzina 2022: cosa è e come funziona

Il bonus benzina consiste nell’erogazione di un buono del valore di 200 euro che può essere concesso solo dalle aziende private e quindi ne sono escluse le pubbliche amministrazioni:

enti pubblici e economici;

soggetti che non svolgono attività commerciale;

lavoratori autonomi ad esempio gli studi professionali.

Inoltre l’agenzia ha chiarito che il bonus può essere riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti senza limiti di reddito . Il costo del bonus è interamente deducibile per l’impresa. Inoltre rientra nel “bonus carburante ” anche l’erogazioni di buoni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Bonus famiglia 2022/ 600 Euro mensili per chi vive in questa Regione (requisiti e domanda)

Bonus benzina 2022: come presentare la domanda

Sono ufficialmente aperte le domande per fare richiesta del bonus carburante adibito agli autotrasportatori , c’è tempo fino al 12 ottobre per richiederlo.

Il bonus possono richiederlo le imprese con sede legale in Italia e che risultano iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda.

Inoltre per avere diritto al bonus carburante le imprese devono essere impegnate nell’attività logistica per il trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel fino a euro 5.

Bonus spesa mensile/ Possibile presentare la domanda fino al 30 settembre

Le risorse impegnate messe a disposizione per il bonus carburante, saranno erogate in ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di stato.













© RIPRODUZIONE RISERVATA