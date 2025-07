Il bonus bici 2025 è erogato dalla Emilia Romagna, ma purtroppo le risorse sono già terminate con anticipo.

Al fine di ridurre l’uso delle auto e promuovere il trasporto eco sostenibile, l’Emilia Romagna aveva previsto il bonus bici 2025 a coloro che desideravano comprare una cargo (con pedalata assistita), oppure un modello tradizionale ma elettrico.

Ancor prima che il bando arrivasse alla sua naturale scadenza (1 luglio 2025), le risorse finanziarie disponibili risultano già “terminate”. Una iniziativa indubbiamente importante per l’ambiente ma anche per la salute dei cittadini, che però adesso dovranno procedere ad un eventuale acquisto “con i propri soldi”.

Il bonus bici 2025 promosso dall’Emilia Romagna è terminato

Inizialmente, il bonus bici 2025 promosso dall’Emilia Romagna è stato pubblicato in via ufficiale ad inizi gennaio. Tuttavia, nonostante la scadenza per fare richiesta fosse ancora “valida”, poiché prevista per martedì 1° luglio, ad oggi le risorse economiche per il il suo sostentamento sono terminate con anticipo.

L’incentivo però non è per tutti, ma soltanto ai residenti in 207 Comuni appartenenti all’Emilia, e nei territori in cui i valori che determinano l’inquinamento (come NOx e PM10), superavano la soglia massima consentita. Inoltre, l’incentivo è previsto per chi ha confermato l’adesione al Piano Regionale contro l’inquinamento.

Il piano da parte dell’Emilia è quello di rientrare nei valori normali ritenuti “inquinanti”, dato che al momento il superamento delle soglie massime per gli agenti NOx e PM10 sta provando una infrazione a livello europeo.

Il contributo massimo economico riconoscibile

Il bonus bici 2025 erogato dall’Emilia Romagna non è più disponibile. Le risorse sono terminate e dunque qualunque richiesta sarà da considerarsi “non pervenuta”.

Il contributo economico che il Comune riconosce soltanto a chi ha avuto la “fortuna” di arrivare per primo, può essere pari a 1.000€ se si tratta di una cargo bike con pedalata assistita, oppure pari a 500€ per una elettrica “tradizionale”.

Tuttavia, il rimborso non poteva prevedere oltre la metà del costo affrontato per l’acquisto della bici elettrica.