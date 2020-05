Bonus bici nel decreto Rilancio/ Fino a 500 euro: chi può richiederlo e come funziona

Pubblicità

Nel decreto Rilancio c’è spazio anche per il bonus bici e monopattini fino a 500 euro. Il governo fa spazio alla mobilità sostenibile per far fronte all’emergenza Coronavirus in questa Fase 2 e accende i riflettori sul bonus mobilità che permette l’acquisto di bici (sia tradizionali che elettriche) e monopattini per incentivare la mobilità sostenibile soprattutto in questo periodo delicato nel quale i mezzi di trasporto viaggiano con una capienza certamente ridotta. Questo porta come conseguenza diretta ad un aumento del traffico poichè molti cittadini optano per il mezzo privato e a tal fine l’uso di mezzi alternativi potrebbe essere un’ottima soluzione al problema. Per tale misura il governo ha stanziato 50 milioni per il 2020 e nel 2021 il buono mobilità potrebbe diventare un incentivo per rottamare la propria auto. Attualmente non è ancora del tutto chiaro in che modo potrebbe essere richiesto il bonus ma al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi. Tale bonus utile per l’acquisto di biciclette, bici elettriche e monopattini consiste concretamente in uno sconto del 60% sul totale della spesa e fino a 500 euro.

BONUS BICI NEL DECRETO RILANCIO: COME FUNZIONA

E’ possibile richiedere l’agevolazione che incentiva la mobilità sostenibile una sola volta, quindi per un solo acquisto valido o per la bici o per un altro mezzo previsto dal decreto (sono compresi anche segway, hoverboard, monopattini, monowheel e servizi di mobilità condivisa). Il buono è retroattivo ovvero è valido per spese effettuate dal 4 maggio e fino al 31 dicembre. A chi si rivolge il bonus bici contenuto nel decreto Rilancio? Purtroppo non tutti sono destinatari del sostegno all’acquisto indirizzato a maggiorenni residenti in città che siano capoluoghi di Regione o provincia o con almeno 50mila abitanti. A partire poi dal 2021 il buono varrà per chi decide di rottamare automobili fino alla classe Euro 3 o motoclicli fino a Euro 2 o a Euro 3 se sono a due tempi. In questo caso verrà riconosciuto un buono che sarà cumulabile con il bonus bici e monopattini di 1500 euro per ogni auto e di 500 euro per ogni motociclo, cifra da usare entro 3 anni per abbonamenti a trasporto locale e regionale, bicicletta a pedalata assistita e veicoli per la mobilità personale.



