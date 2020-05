Bonus bicicletta fino a 500 euro: cos’è/ Come funziona, a chi spetta: e monopattini…

Pubblicità

Il governo pensa anche alla mobilità alternativa come arma contro il Coronavirus ed a tal fine lancia il cosiddetto bonus bicicletta fino a 500 euro. Si tratta di un nuovo incentivo annunciato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il quale dovrebbe arrivare a breve e che potrebbe riguardare non solo le due ruote. Ad essere compresi nel bonus sono tutti i mezzi non inquinanti, inclusi i monopattini che hanno lo scopo di garantire una maggiore mobilità in città ma senza il pericolo di contagio. Grazie a questo tipo di mobilità alternativa, inoltre, si riduce l’uso dei mezzi personali a vantaggio dell’ambiente ma soprattutto potrebbe portare anche ad un ulteriore alleggerimento dei mezzi pubblici. La stessa De Micheli, scrive Quotidiano.net, ha specificato come l’inizio della Fase 2 ha visto mettere in movimento circa 3 milioni di persone e di questi il 10% ha usato mezzi pubblici come treni, metro e bus. Ma a chi spetta il bonus bicicletta considerato in “dirittura di arrivo”? Stando a quanto spiegato dalla ministra De Micheli, sarà riservato a “residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti”. Al momento non è stato chiarito quali saranno le modalità per richiederlo ma si tratterà di un incentivo disponibile a tutti coloro che ne faranno richiesta, quindi non legato al reddito.

BONUS BICICLETTA FINO A 500 EURO: ATTESA PER LA DATA

Il bonus biciclette annunciato in queste ore avrà un valore fino ad un massimo di 500 euro e dovrebbe interessare sia l’acquisto di biciclette classiche che con pedalata assistita ma comprende anche “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito che il bonus arriverà fino a 500 euro “per una bicicletta elettrica” confermando che gli incentivi “copriranno anche le bici normali”. Al momento il bonus è allo studio con la collaborazione del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, dunque non è ancora certa la data di avvio dell’incentivo. Secondo fonti ministeriali sarebbero quattro i ministeri coinvolti e tra i quali sono in corso gli incontri tecnici: Ambiente, Finanze, Sviluppo Economico e Trasporti. Tuttavia pare che lo sblocco dell’incentivo potrebbe avvenire già dalla fine del mese di maggio: “Il decreto andrà nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere retroattivo al 4 maggio”, ha spiegato il sindaco Sala.



