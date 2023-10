Bonus biciclette elettriche 2023 Emilia Romagna/ Fino 1.000€ di incentivi (11 ottobre 2023)

Il bonus biciclette elettriche 2023 prorogate in Emilia Romagna ha come scopo, quello di incentivare la transizione ecologica tentando di promuovere gli spostamenti meno inquinanti. E che cosa ci sarebbe di meglio, se non un mezzo a pedalata assistita?

Le bici elettriche/a pedalata assistita, sono un’ottima soluzione per spostarsi con un mezzo personale, non solo rispettando l’ambiente, ma anche senza fatica, dato che grazie al sistema elettrico anche il movimento sarà molto agevolato (soprattutto nei punti in salita).

Bonus mobili 2023 senza ristrutturazione/ Le eccezioni ammesse nella misura (11 ottobre 2023)

Bonus biciclette elettriche 2023 Emilia Romagna: come funziona?

Il bonus biciclette elettriche 2023 in Emilia Romagna è valido fino al 2025. La Regione italiana in questione, ha stanziato complessivamente, 9 milioni di euro (da suddividere in tre tranche, per periodi diversi di tempo).

La finalità da parte della Regione Emilia, è quella di poter ottenere un 50% in più di veicoli ecologici, riducendo il traffico più inquinante di almeno il 20% entro il 2025 (anno in cui finiranno i fondi stanziati per il bonus legato all’acquisto di una bici elettrica).

Bonus trasporti per anziani 2023/ Sconti fino al 50%: come aderire (11 ottobre 2023)

Il contributo economico destinato a questa misura ecologica, va dai 500€ ai 1.000€ (da applicare sull’acquisto di un mezzo ecologicamente idoneo, ovvero una bici elettrica). Per poter ottenere il contributo, occorre avere la residenza in Emilia Romagna, e i soggetti beneficiari potranno inviare la domanda telematica direttamente accedendo al sito web della Regione.

Come abbiamo già detto, occorre distinguere l’invio della domanda in base all’anno in cui si vuole ottenere il bonus per le bici elettriche. Per questo 2023, la pratica può esser richiesta già dal 20 settembre (alle ore 14:00), e per chi invece se lo fosse perso, ecco le altre disponibilità:

Pacchetto famiglia da 1 miliardo/ Assegno unico più ricco con 3 figli: si pensa a reintrodurre detrazioni

Fino al 28 dicembre 2023 alle ore 12:00; Per l’anno successivo (2024), è possibile far domanda dal 9 gennaio al dicembre 2024, alle ore 12:00; Per il terzo anno, dal 9 gennaio al primo luglio del 2025, sempre alle ore 12:00.

Suggeriamo di affrettarsi a conquistare il bonus per le biciclette elettriche del 2023 dell’Emilia Romagna, visto che i fondi potrebbero esaurirsi velocemente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA