Bonus birra artigianale 2023/ Tagli accise per dimensioni, fino al 50% di beneficio

Arriva anche il bonus della birra artigianale 2023. Un’agevolazione destinata ai birrifici, che potranno sfruttare il taglio delle accise che gli consentirà – sotto indicazioni del Fisco – di poter risparmiare un po’ di soldi, soprattutto sulle produzioni.

Sia Affari Costituzionali del Senato che Commissioni Bilancio, hanno approvato nel Decreto Milleproroghe il bonus da destinare ai birrifici. Vedremo nei dettagli come funziona, quali sono le agevolazioni previste, e quali aziende potranno usufruirne.

Bonus senza ISEE/ Tutti quelli attivi nel 2023 e come è possibile richiederli

Bonus birra artigianale 2023: tagli fiscali per dimensioni aziendali

Il bonus per la birra artigianale 2023 prevede che vengano applicati dei tagli fiscali in base alla dimensione di un’azienda. Ad esempio, per i birrifici artigianali più piccoli, la cui produzione non va oltre i 10 mila ettolitri, lo sconto da applicare sulle accise è uguale al 50%.

Cassazione e Trust/ Le spese condominiali vanno richieste al trastee

Fino a 30 mila ettolitri, lo sconto è del 30%, mentre le aziende fino a 60 mila ettolitri lo sconto sarà ridotto al 20%. Infine, è inclusa anche la riduzione dell’accisa a 2,97€ per ciascun ettolitro, per qualsiasi grado Plato, ovvero la misurazione che rappresenta la percentuale di zuccheri nel mosto, prima della fase di fermentazione.

A diffondere i dati è Assobirra, che stima 850 aziende che potranno beneficiare del bonus, tra piccole e medie, e grandi. Ben 9 miliardi di euro con 110 mila dipendenti tra indotto e diretti. Quanto all’investimento, equivale a 250 milioni di euro negli ultimi quattro anni.

Bonus asilo nido 2023/ A quanto ammonta il contributo e come fare domanda

Lollobrigida, ha spiegato perché questo bonus birra artigianale 2023 potrebbe essere di grande aiuto per i birrifici:

Grazie alla misura si mettono a disposizione 8,15 milioni di euro per il 2023 e si mette in sicurezza il comparto brassicolo, consolidando il suo sviluppo e salvaguardando la produzione della birra italiana. L’eccellenza del nostro made in Italy passa anche per le nostre birre e per la maestria dei nostri produttori, che continueremo a sostenere con il massimo impegno”.

E non manca neanche l’approvazione di Coldiretti, sponsor d’eccellenza del bonus per la birra artigianale prorogata al 2023, che pensa:

La disposizione approvata rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento di una filiera della birra 100% Made in Italy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA