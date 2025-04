A partire da oggi, martedì 1° aprile, il bonus bollette 200 euro potrà essere garantito ai contribuenti che hanno un ISEE più basso di 25.000€ e a coloro che avevano delle difficoltà tanto da destinare l’incentivo a chi gode dell’aiuto sociale.

L’approvazione del nuovo aiuto da 200€ è confermato grazie al recente Decreto Bollette, che ha previsto – unicamente a chi spetta – uno sconto da applicare direttamente sul prezzo delle utenze domestiche.

Bonus bollette 200 euro ad una platea più ampia

L’ultimo Decreto per aiutare a chi è in disagio economico riguarda il bonus bollette 200 euro. Per poterlo ottenere è indispensabile soddisfare sia il requisito reddituale (con ISEE inferiore a 25.000€), sia rientrare tra i beneficiari dell’incentivo sociale al di sotto della soglia da 9.530€.

L’Arera specifica che il contributo viene retribuito su base giornaliera. Si basa su tre mensilità, con inizio previsto all’1 aprile di quest’anno per poi terminare al 31 luglio. Il calcolo è previsto corrispondendo 1,64€ al giorno a cui vanno aggiunte le somme di denaro per l’incentivo sociale dell’elettrico.

Gli importi variano anche in base alla composizione del nucleo familiare, la cui maggioranza di componenti potrebbe far “lievitare” ma sempre entro un certo limite, il contributo.

Incentivo a specifiche categorie

Secondo quanto previsto dall’Autorità per l’energia, per le reti e per l’ambiente, l’incentivo può essere richiesto anche da coloro che si trovano in uno status di “vulnerabilità“. Rientrano nella categoria gli anziani over 75, chi ha una disabilità oppure chi risiede in una abitazione in stato d’emergenza.

Oltre alle agevolazioni previste, l’Arera suggerisce e rammenta la possibilità di risparmiare sui costi in bolletta grazie alle agevolazioni previste per i soggetti vulnerabili, a cui verranno applicati (autonomamente) dei forti sconti.

A fronte delle prossime variazioni sui prezzi di mercato, suggeriamo di consultare le tariffe per la luce, che si differiscono per “trasporto”, “commercializzazione”, “gestione del contatore” e “trasporto”.