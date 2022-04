Bonus bollette 2022/ Proposta estensione ISEE: fino a quanto e per chi

Bonus bollette 2022: cosa cambia?

Si tornare a parlare di bonus bollette 2022. Dopo il notevole incremento in bolletta per energia, luce e gas, molte famiglie italiane lamentano di aver subito un costo spropositato che influisce negativamente sulla qualità della vita.

Durante il question time tenutosi in Parlamento in data 27 aprile, Daniele Franco, Ministro dell’Economia, ha spiegato che estendendo il valore ISEE a 30.000 euro, potrebbero aderire alle agevolazioni due terzi delle famiglie italiane.

Se così fosse, complessivamente si mobiliterebbero 21,5 miliardi di euro a partire da inizio anno. Il nuovo decreto sarà finalizzato ad aiutare le imprese danneggiate economicamente per la crisi ucraina e per i nuclei familiari in difficoltà.

Bonus bollette 2022: come cambia la dichiarazione ISEE

Per usufruire del bonus bollette 2022, da aprile fino al 31 dicembre dell’anno 2022, bisogna avere un ISEE massimo di 12.000 euro (contro gli 8.265€ previsti ordinariamente).

Mentre i nuclei familiari più numerosi potranno accedervi pur avendo un tetto massimo di 20.000 euro. Nel frattempo, il Governo sta lavorando per poter estendere il limite della dichiarazione dei redditi, visti i costi energetici in aumento a causa della guerra in Ucraina.

Per procedere alla conversione della proposta in legge del bonus bollette 2022, il Senato dovrà esaminare tutti i dettagli per accertarsi della fattibilità del caso. Daniele Franco ha ribadito più volte, di portare tale limite a 30.000 euro.

Di contro, un’estensione così alta comporterebbe delle spese altrettanto elevate che inficerebbero nel bilancio pubblico, rendendo difficoltosa la mobilità economica dello Stato.

Il vantaggio è quello di poter aiutare almeno due terzi delle famiglie italiane, includendo sia quelle più vulnerabili ma soprattutto coloro che sono composte da figli e parenti in situazioni economiche poco agiate.

Bonus bollette 2022: estensione messa a dura prova

Nonostante l’agevolazione e la riduzione sul costo in bolletta (di luce e gas), sia stata ed è significativa, tale rafforzamento non può esser esteso rispetto a quanto proposto (30.000 di ISEE massimo).

Innanzitutto vanno considerate le categorie più deboli. Al momento le famiglie italiane che possono beneficiare della riduzione delle bollette di elettricità sono 3 milioni, mentre ammontano a 2 milioni quelle che possono usufruire del bonus gas.

Non resta che attendere il nuovo provvedimento con cui verranno emanate le regole per poter contenere l’aumento dei prezzi delle bollette di luce, gas e non di meno, del costo del carburanti.











