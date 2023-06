Bonus bollette 2023/ Proroga sugli sconti: quanto è possibile risparmiare (29 giugno)

Il bonus bollette del 2023 potrebbe esser prorogato per un altro anno. Fronteggiare le spese legate alle utenze domestiche, diventa sempre più complesso. Molte famiglie italiane non riescono a sostenere tutti i costi della quotidianità.

Tra tasse, precariato, e rialzo globale dei prezzi, sono poche le famiglie italiane che riescono ad arrivare a fine mese. Ecco perché nel Decreto bollette, si prospetta un’ulteriore proroga dei fondi destinati agli aiuti per chi deve pagare luce e gas.

Bonus bollette 2023: 800 milioni nel prossimo Decreto

Il bonus bollette 2023 potrebbe prevedere un aumento di 800 milioni di euro già dal prossimo Decreto. Il Governo Meloni starebbe pensando a questa integrazione in base alle enormi difficoltà riscontrate da numerose famiglie italiane.

Per poter contenere le spese delle utenze domestiche, è previsto uno sconto per quelle famiglie italiane che utilizzano il termoriscaldamento, sia per quanto riguarda l’energia che deriva dal gas metano, sia per il gas (sia civile che industriale).

Per il gas però, lo sconto (la riduzione sarà del 5% dell‘IVA), il periodo è valido tra il 1° luglio e il 30 settembre.

Tuttavia, molti nuclei familiari in forte difficoltà, potranno aderire anche al bonus sociale, che resta attivo per tutto il periodo del bonus bollette (sempre dal 1° luglio al 30 settembre 2023).

Tra i soggetti beneficiari ci sono i nuclei familiari con reddito minore di 15 mila euro, anche se il limite è stato rialzato a 30.000€ per le famiglie con nuclei più corposi (almeno 4 figli).

Le misure saranno attive fino al mese di settembre, nell’attesa di quello che possa succedere nel 2024. Nel frattempo possiamo comunicare ciò che dicono gli esperti, ovvero che nel caso in cui le forniture del metano dovessero esser sospese, il costo del gas sarà nuovamente in aumento (oltre a quello dell’energia).

Speriamo soltanto che il bonus bollette 2023 possa essere di aiuto per fronteggiare le spese domestiche.











